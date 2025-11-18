快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

北士科 T17、T18 解約卡關？北市議員：新壽不要再垂死掙扎

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府地政局長王瑞雲（左起）、北市議會民政委員會市議員顏若芳、鍾佩玲、許淑華、林珍羽、何孟樺、徐立信等人上午前往北士科T17、18考察，針對輝達一直希望能取消T17、T18中間替代道路，讓兩塊基地合併成一整塊素地現場視察。記者蘇健忠／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，但新壽提出附帶條件，若設輝達用了幾年後，須要再把土地還給新壽，但北市府無法接受。對此，北市議員也表示，新壽今已走到這個地步了，請「大人有大量」盡快簽解約，不要再垂死掙扎。

北市議會民政委員會上午考察北士科，針對新壽提出附帶條件，解約恐生變，委員會召集人、議員許淑華指出，新壽解約的附帶條件，根本就是多此一舉，而且接下來輝達還有很多後續的行政程序，北市府也急著幫輝達把程序完成，新壽不要再做垂死的掙扎，應符合人民和國家利益的期待，在「最後一哩路」盡量配合。

許淑華也表示，T17、T18的道路要做合併，都計也在進行，除了整地的問題，還有交維計畫、水保計畫，還有更重要的就是用電的部分，有一塊洲美國小的預定地，旁邊有一塊地接下來要設置變電所，現在目前市府也在跟台電溝通，所以後續還有很多事情要做。

北市議會民政委員會上午考察北士科。記者楊正海／攝影
T17、18解約卡關？ 李四川曝新壽一要求市府無法接受

輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，副市長李四川今天在市政會議前被媒體詢問進度。他表示，新壽要求如果土地沒給輝達，就要再歸還給他們，北市府無法接受。市府本周將約輝達的不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，輝達也會帶來投資意向書。

都更能分多少權益？從地價推算合理數字 大台北相差20%

都市更新整合經常出現困難，往往和住戶對於都更之後的權益分回比率和建商、AMC（資產管理公司）等執行者看法落差太大有關，通常這種落差來自於各區域的行情不同。有些地主看到友人的權益配比很羨慕，希望都更執行者能比照辦理，卻不知道自己所住的地方，房價行情沒這麼好。根據聯合報數位版查訪，同樣都是在大台北地區，但一線和三線區域的落差，權益分配比率竟然相差高達20%。

2025 Yahoo 財經高峰會：AI變局開啟金融新時代

普發一萬能救景氣？學者點出關鍵：「這兩件事」才真正有效

普發一萬入帳了！多數國人歡喜接受，但並非所有台灣人都高興，像是曾發起拒領活動的法師釋昭慧。其實近期台灣各項經濟數據表現亮眼，台股一度漲破28000，部分機構甚至預計今年經濟成長率將衝破5%，究竟普發一萬的經濟乘數效果如何？能夠刺激民生消費嗎？

