聽新聞
0:00 / 0:00
北士科 T17、T18 解約卡關？北市議員：新壽不要再垂死掙扎
輝達落腳北士科T17、T18，北市府本周將與新壽簽解約協議書，但新壽提出附帶條件，若設輝達用了幾年後，須要再把土地還給新壽，但北市府無法接受。對此，北市議員也表示，新壽今已走到這個地步了，請「大人有大量」盡快簽解約，不要再垂死掙扎。
北市議會民政委員會上午考察北士科，針對新壽提出附帶條件，解約恐生變，委員會召集人、議員許淑華指出，新壽解約的附帶條件，根本就是多此一舉，而且接下來輝達還有很多後續的行政程序，北市府也急著幫輝達把程序完成，新壽不要再做垂死的掙扎，應符合人民和國家利益的期待，在「最後一哩路」盡量配合。
許淑華也表示，T17、T18的道路要做合併，都計也在進行，除了整地的問題，還有交維計畫、水保計畫，還有更重要的就是用電的部分，有一塊洲美國小的預定地，旁邊有一塊地接下來要設置變電所，現在目前市府也在跟台電溝通，所以後續還有很多事情要做。
