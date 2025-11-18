歐盟碳稅來襲 航港局：最快年底前完成新能源標準法規化

面對全球海運淨零轉型和歐盟碳稅（EU ETS）的衝擊，交通部航港局與驗船中心正加速推動國內新能源船舶的標準化與供應建置。局長葉協隆透露，國內三大航商購置的雙燃料船舶已占船隊總能量約三分之一，顯示台灣海運業者積極應對減碳趨勢。

葉協隆指出，航港局最快在今年底前完成最新國際新能源的安全規範內國法化，同時，中油已在基隆港展開生質燃油的試用供應，為台灣港口轉型邁出關鍵一步。

針對船舶減碳，葉協隆指出，國際貨櫃航運收碳費已是既定方向，雖然國際海事組織（IMO）的中期減排措施因產油國反對，決議遞延至明年十月表決，但航商已先行布局。據統計，台灣三大國籍航商購置的雙燃料船舶已達到船隊總量約三分之一。

葉協隆說，既有標準已完成，包括LNG（液化天然氣）與甲醇（Methanol）等替代燃料的安全準則已完成內國法化。不過IMO並未公告最新標準，但航港局已經準備好，隨時可以針對未來標準出爐就能無縫銜接，國內可以根據《船舶法》第101條，只要國際標準，針對最新的氫（H₂）、氨（NH₃）等燃料在年底或明年有新公告驗船中心就會立即採納並公告實施。

此外，除了法規標準的建立，替代燃料的供應落地更是關鍵。航港局已依交通部指示成立了替代燃料供應平台，負責媒合供給端（如中油）與需求端（航商），目標是讓台灣港口具備替代燃料供應能力。

目前進展最快的是生質燃油（Biofuel）。葉協隆表示，經調查，航商對生質燃油的需求較能迅速供應，且其一大優勢是船舶引擎不需進行改造即可參配使用。中油已供應一種名為B24的生質燃油；目前中油團隊已在2025年於基隆港開始進行生質燃油的供應試用。

葉協隆表示，未來將透過平台，整合港務公司提供空間設施，以及油品單位，共同推動台灣港口邁向海運淨零轉型的目標。