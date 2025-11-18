台以簽署 PPH 及智慧財產合作備忘錄 明年起加速兩國相同發明專利審查

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣和以色列簽署專利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）及智慧財產合作2項備忘錄。在經濟部政務次長江文若、以色列經濟產業部貿易執委Roey Fisher、智慧局長廖承威及以色列專利局長Mordechay Sorek的見證下，於2025年11月17日由我國駐以色列大使李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）在第15屆台以經濟與技術合作會議中簽署，揭開台灣與以色列在智慧財產合作交流的篇章。

經濟部智慧局表示，這次與以色列簽署PPH合作，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國PPH合作後，我國第8個PPH合作夥伴。台以PPH計畫將於2026年1月2日開始施行，未來台以兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益台以兩國申請人可早日取得專利。

智慧局表示，這次台以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域之尖端技術，結合台灣的半導體及資通訊優勢，台以兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

智慧局向來以營造企業更友善的智慧財產保護制度為目標，此次台以PPH及智慧財產合作備忘錄，是雙方務實合作之基礎，可以預見兩國專利申請人可更快取得專利，有利企業之專利布局，更可結合兩國技術優勢，強強聯手，共創產業發展的新動能。

以色列 經濟部 波蘭
