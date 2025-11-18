富達國際：Fed 12月降息機率大減 但仍持續寬鬆周期、後續觀察兩指標

美國政府重新開門，但仍未恢復正常。富達國際指出，這次是美國政府歷史上最長的停擺，造成官方就業及通貨膨脹數據缺失，進一步加劇市場與美國聯準會（Fed）的不確定性。另外，美中貿易關係仍將持續影響經濟。

富達認為，最近美國通膨數據雖高於目標，但目前跡象顯示降息進程仍在持續。歷史經驗顯示，非衰退性降息通常有利於風險資產。不過，雖然Fed已開始降息，但不確定性依舊存在，可能進一步削弱市場對美元及美國資產的信心。

受Fed官員鷹派言論影響，市場對短期降息的預期明顯降溫。根據期貨市場預期，12月Fed降息機率降至44%，遠低於一周前的67%。同時，美國公債殖利率上升，反映投資人重新評估貨幣政策前景，也顯示過去市場對通膨壓力與政策路徑或許過度樂觀。

展望後市，富達認為可觀察兩重點。一是美元。市場普遍預期美元走弱，富達認為中期仍將維持此趨勢，但需留意任何相反跡象。二是美國勞動市場。近期美國勞動市場表現明顯疲弱，可能預示更嚴重的經濟放緩。