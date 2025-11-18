直呼老朋友...蔣萬安本周與副總裁會面 輝達將帶意向書

輝達落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安本周將與輝達總部不動產副總裁會面，蔣萬安今上午市政會議前被問及，與輝達副總裁是否是美國舊識？先前有認識嗎？蔣說，過去這段期間，市府跟輝達美國總部的溝通、聯繫，「讓我們多了很多輝達老朋友。」

副市長李四川今天受訪也表示，輝達總部不動產副總裁本周將拜會市長蔣萬安，而且也會帶來投資的意向書，因北市府與輝達簽約專案設定地上權，輝達必須還要有投資計畫書，審定完才能簽約，所以本周輝達一定會帶來意向書，市府再給新壽，新壽如果同意，開完董事會就會簽解約合約書。