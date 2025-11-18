聽新聞
0:00 / 0:00
直呼老朋友...蔣萬安本周與副總裁會面 輝達將帶意向書
輝達落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安本周將與輝達總部不動產副總裁會面，蔣萬安今上午市政會議前被問及，與輝達副總裁是否是美國舊識？先前有認識嗎？蔣說，過去這段期間，市府跟輝達美國總部的溝通、聯繫，「讓我們多了很多輝達老朋友。」
副市長李四川今天受訪也表示，輝達總部不動產副總裁本周將拜會市長蔣萬安，而且也會帶來投資的意向書，因北市府與輝達簽約專案設定地上權，輝達必須還要有投資計畫書，審定完才能簽約，所以本周輝達一定會帶來意向書，市府再給新壽，新壽如果同意，開完董事會就會簽解約合約書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言