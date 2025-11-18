聽新聞
0:00 / 0:00
關稅談判進度 龔明鑫二字回應：還沒
針對對等關稅的進度，美資深美方官員日前在一場說明會中提到與瑞士、台灣的貿易談判「相當積極」，並稱與台灣已取得「重大進展」；不過，瑞士14日已於美防達成協議。對於台美關稅談判進度，經濟部長龔明鑫今上午被問此事時僅回「還沒」兩字，便快步離開。
台美14日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，其中聲明中要求台灣央行公布每季干預匯市數字、不得操縱匯率，外界解讀台美關稅談判即將出爐。
立院院會今由行政院長卓榮泰等相關部會列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過，並備質詢。龔明鑫今早赴立院備詢，被問及關稅進度僅回「還沒」兩字，便快步離開。
另一方面，川普17日在白宮受訪時，說有國家希望重新談判他們的貿易協議，他為此感到很不高興，但他已經把問題解決了；川普提到台灣時稱，美國過去生產晶片，卻愚蠢地把晶片生意輸給台灣，台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，這非常可恥（disgraceful），但好消息是晶片即將回流到美國，他認為美國在很短的時間內就有可能製造世界上大多數的晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言