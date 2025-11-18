關稅談判進度 龔明鑫二字回應：還沒

都市更新整合經常出現困難，往往和住戶對於都更之後的權益分回比率和建商、AMC（資產管理公司）等執行者看法落差太大有關，通常這種落差來自於各區域的行情不同。有些地主看到友人的權益配比很羨慕，希望都更執行者能比照辦理，卻不知道自己所住的地方，房價行情沒這麼好。根據聯合報數位版查訪，同樣都是在大台北地區，但一線和三線區域的落差，權益分配比率竟然相差高達20%。

2025-11-18 09:00