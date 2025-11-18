勞動部長洪申翰：支持撥補勞保入法 但沒有辦法保證金額

立法院社福衛環委員會昨（17）日審查《勞工保險條例》條文修正草案，立委提案將撥補勞保法制化，且撥補金額不低於1,000億元，勞動部長洪申翰表示，他支持將「撥補」入法，但根據《財政紀律法》，政府不能將「固定金額」入法。

洪申翰表示，政府目前對於勞保財務政策、態度還有實際作為，就是持續撥補，且會負最終責任。

對於朝野立委提出相關法制化法案，勞動部會用開放態度參與審議，會本於權責提供意見，希望有助法案理性審查。

國民黨立委王育敏指出，從勞保基金收支表來看，勞工保費收入每年約4,500億元，支出不夠的落差則靠撥補。她擔憂，如果勞動部不承諾，未來每年可和去年一樣，撥補金額達1,300億元，收支逆差將逐步擴大。

洪申翰對此表示，會在兩個月內提報告。他解釋，因為有這個情況，所以勞動部極力爭取撥補，也希望撥補金額未來能比現在更高。

洪申翰指出，這幾年在基金投資上，有很大斬獲，當前整體基金水位超過1.2兆元，今年增加超過2,000億元。對於撥補勞保跟基金投資，勞動部都會盡量維持基金水位。

多位朝野立委提案增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補金額不得低於新台幣1,000億元。

洪申翰說，勞動部會盡力爭取撥補，去年撥補了1,300億元、今年撥補了1,300億元（含特別預算）。撥補就是政府目前在做的，將「撥補」兩個字入法，勞動部原則上同意，但沒有辦法保證金額。

洪申翰說明，依《財政紀律法》規定，各級政府及立法機關制定或修正法律，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此修法無法明定政府每年撥補金額。他承諾，政府會持續撥補，勞動部也會視財政狀況，極力爭取每年不低於1,000億。