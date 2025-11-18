經濟部預告 高科技出口管制增18項

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部國際貿易署昨（17）日預告修正軍商兩用貨品及技術出口管制清單，除原清單內容修正及勘誤外，此次預告高階3D列印設備、先進半導體設備、及量子電腦共18項列入高科技出口管制清單。

其中先進半導體設備，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備等，列入軍商兩用貨品及技術出口管制清單。

國際貿易署表示，列入軍商兩用貨品及技術出口管制清單，是在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動風險，並非禁止出口。業者若出口管制貨品，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可；倘貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。

貿易署昨日預告修正草案，預告期60日，相關產業公協會與業者可於預告期間提供意見。

貿易署表示，為使我國管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，援例提出2025年「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」修正。

貿易署強調，經濟部每年均參考國際規範，修正上述清單，此一做法與友盟國家相同。

這次預告修正有兩大重點。第一，原清單內容修正及勘誤，其次是新增管制項目18項，主要包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等。

半導體 低溫 3D列印
