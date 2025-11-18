明年經濟 一字預測／葉俊顯選「融」 彭啓明挑「援」

經濟日報／ 記者洪安怡邱琮皓／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，國發會主委葉俊顯選「融」，環境部長彭啓明選「援」。

葉俊顯挑「融」是因面對AI生產力爆發，政府藉由AI新十大建設，推動AI與百工百業跨域融合，並推動六大區域發展與地方創生，均衡城鄉發展，達至社會共融。同時，透過我國半導體等產業優勢，深化區域經濟融合，拓展國際市場。

彭啓明選「援」，是因從美國對等關稅事件，政府對受影響的企業與勞工紓困，到花蓮光復鄉爆發馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，讓全台逾50萬名志工、特別是年輕世代化身鏟子超人、清溝超人在泥濘中伸出援手。「援」象徵在經貿衝擊、災難中彼此扶持的力量，展現台灣善與愛的循環。

AI 葉俊顯
