經濟與技術合作會議 台以簽2項MOU強化智財合作

第15屆台以經濟與技術合作會議舉行，經濟部政務次長江文若今天與以色列經濟產業部貿易執委費雪（Roey Fisher）以視訊方式共同主持，並見證兩國辦事處代表簽署「智慧財產」及「專利審查高速公路」2項合作備忘錄（MOU）。

國際貿易署透過新聞稿說明，此次會議雙方針對水資源、人工智慧、創新技術、標準化、智慧城市、環境保護等領域，廣泛交換意見及推動交流合作，盼藉此會議平台促進結合彼此優勢及發揮綜效，進一步增進經貿及產業合作，提升雙邊經貿關係。

江文若指出，面對全球經貿情勢的快速變化，各國均重新省思如何建構安全、完整且具韌性的供應鏈體系。以國作為「新創大國」，具密集新創企業並吸引全球跨國企業前往設立研發中心而聞名全球，台灣則擁有全球最先進的製造技術，雙方有互補優勢，期許未來雙方加強新興科技領域的供應鏈合作關係。

駐台拉維夫台北經濟文化辦事處代表李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）今天也簽署台以專利審查高速公路（PPHMOTTAINAI），以及台以智慧財產合作等2項備忘錄。

智慧財產局表示，此次與以色列簽署專利審查高速公路合作備忘錄，是繼與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大及法國後，第8個合作夥伴。台以專利審查高速公路計畫明年1月2日開始施行，未來兩國可減少對相同發明專利申請案的重複審查，並有效運用彼此的檢索與審查結果，助益申請人可早日取得專利。

智慧局指出，此次台以兩國也簽署智慧財產合作備忘錄，未來雙方將致力資訊交換、專業人員交流、智慧財產意識推廣等合作議題；藉由以色列在軍事科技、網路安全、醫療、生物技術及人工智慧等各領域的尖端技術，結合台灣的半導體及資通訊優勢，兩國在智慧財產領域可深化合作關係。

依據經濟部統計，2025年1至10月台以雙邊貿易額達27.2億美元，較去年同期成長38%，以色列是台灣第28大貿易夥伴。投資方面，截至2025年9月底，雙邊累計投資金額逾2.1億美元，台商赴以主要投資領域為積體電路、電子零組件、光電等高科技產業。