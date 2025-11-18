先進半導體設備等18項 新增出口管制

快訊

聯合報／ 記者林海／台北報導

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階３Ｄ列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，未來台廠若欲出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

經濟部表示，預告修正「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，預告期間六十天，先進半導體設備包括互補金屬氧化物半導體積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備。

