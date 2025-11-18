快訊

美關稅衝擊訂單回穩 無薪假7530人略降

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部17日公布新一期減班休息（無薪假）企業。記者林澔一／攝影
勞動部昨公布最新減班休息統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計四三五家，實施人數八四五六人，本次家數較上期統計減少廿家，人數微幅增加一二五人。勞動部表示，受美關稅影響家數約三五三家、人數七五三○人，也因為訂單稍回穩，受影響家數和人數均下降。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本次實施事業的產業別仍以製造業為大宗，其中金屬機電工業二八三家、六○二九人為多。

