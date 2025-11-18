陸客不來、財政刺激 日圓恐續貶

日圓兌美元匯率昨日再度面臨一五五日圓關卡保衛戰。隨著中日關係急凍，中國大陸發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力；高盛集團則表示，隨著投資人愈來愈擔心日本政府可能推出規模超出預期的經濟刺激方案，日本「財政風險溢價」捲土重來，會對長期日本公債和日圓帶來壓力。

野村證券外匯策略主管後藤雄二郎在十七日的報告中表示，中國大陸政府建議公民短期內避免前往日本後，如果大陸赴日旅客人數降至零，那麼日本入境旅遊收益可能減少每月近兩千億日圓（約十三億美元）。

後藤雄二郎說，若這種停滯持續，可能對日圓造成每年貶值約百分之一點五的壓力。此外，對經濟疲軟的擔憂加劇，可能導致日本央行延後升息，導致日圓進一步走貶。

不過，後藤也指出，反之，如果股市壓力升高，「高市交易」可能反轉，也有可能帶動日圓買盤。

與此同時，日本上季經濟陷入萎縮，為六季來首見，也廣受市場關注，這反映美國關稅導致出口下滑，首相高市早苗更有理由推動經濟刺激措施。

日本第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）較第二季縮減百分之○點四，按年率換算縮減百分之一點八，為二○二四年第一季以來首次萎縮。出口是主要拖累因素，顯示美國關稅走升的衝擊加劇。

高盛策略師在十五日的報告中指出，市場愈來愈擔心日本政府可能會放棄年度預算收支平衡以及實現長期財政目標的承諾。此前，日本首相高市早苗已釋放更激進寬鬆的財政訊號，日媒近日也報導，高市政府正考慮為本財年追加約十四兆日圓（約九百一十億美元）預算，規模可能超過去年的十三點九兆日圓。

高盛說，目前沒有跡象顯示日銀會透過升息來阻貶日圓，反映日本央行在評估美國關稅滯後效應及日本薪資方面保持耐心。在另一份報告中，高盛全球外匯策略師崔維迪（Kamakshya trivedi）表示，日圓有進一步貶值空間。日圓上周貶破一五五關卡，引發包括財務大臣片山皋月等官員口頭干預。