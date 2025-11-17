快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

三接預算規避立院審查？中油澄清：均依程序辦理

中央社／ 台北17日電

媒體報導立委質疑三接工程總預算增加並未提報立法院中油澄清，依據行政院110年5月3日宣布「三接外推方案」辦理三接第3次計畫修正並調增投資總額為新台幣965億餘元及展延工期，後經行政院111年3月21日函復秉撙節原則辦理。

中油據此調整分年預算編列，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。

中油透過新聞稿說明，110年5月3日行政院宣布「三接外推方案」，中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，並展延工期至118年12月。

中油表示，隨後經重新調整分年預算編列，所報的分年預算105年度至112年度均無變動；核定增加的305億元是分配於113年度至118年度的分年預算。

另111年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定的111年度預算120.29億元。修正計畫增加的305億元亦於中油112年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。

中油強調，依據預算法相關規定「年度預算應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之」，但中油105至113年度的預算皆至下1年度方審查通過。

中油補充，為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過重大工程計畫，中油是依據總預算附屬單位預算執行要點規定，於辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。

中油 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

馬公第二漁港碼頭改善 中油允增臨時加油線紓解塞船

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油三接觀塘外推工程遭爆浮報 經部表態：再次啟動、並配合調查

相關新聞

經濟部預告修正戰略性高科技出口管制清單 新增先進半導體設備等3類

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，...

台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董...

經濟部：明年啟動萬噸級碳封存計畫 2029年展開灌注

碳捕捉與封存（CCS）是邁向淨零關鍵，經濟部能源署副署長陳崇憲今天表示，明年將啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計2029年展...

經濟部預告：先進半導體設備等18項列入高科技貨品出口管制清單

經濟部國際貿易署17日預告修正軍商兩用貨品及技術出口管制清單，除了原清單內容修正及勘誤之外，這次預告高階3D列印設備、先...

財政部貿易融資利息減碼受理量逾4,800件 籲出口廠商善加運用

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸...

院版財劃法修正方向出爐 五大指標將納入衡評標準

財劃法一直爭議不斷，上周五（14日）立法院突襲火速通過新版財劃法，對此行政院長卓榮泰表示，此版本將造成更大的問題，這個問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。