快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

美政府停擺危機紓緩 主要股票基金全數淨流入、美股基金居冠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美政府停擺危機紓緩，科技股回調壓抑股市表現。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年11月7日至11月12日止近一周，全球主要股票基金全數淨流入；其中，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為63.92億美元、其次為全球新興市場18.24億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，市場預期美國政府將結束停擺，激勵風險偏好，但美國聯準會官員鷹派發言打壓12月降息預期，AI泡沫雜音再現，科技股波動加大。

此外，美國政府可望結束停擺，中國大陸公告暫停實施稀土出口管制措施，日股樂觀氣氛延續，日本首相高市早苗計畫推出刺激方案，聚焦晶片和人工智能等17個關鍵領域，但美股科技拉回修正壓抑相關類股投資情緒。

經濟數據方面，美國密西根大學11月消費者信心指數降至50.3，低於市場預期，並創下三年來最低水準，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力影響家庭財務信心；歐元區11月ZEW調查經濟景氣指數由前值22.7升至25，超出預期，但德國ZEW調查則意外下降至38.5，不如預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，展望後市對資本市場的長期前景仍保持正面看法。從歷史經驗來看，第4季通常是風險資產表現相對強勁季節，隨著市場預期2026年各產業獲利可望回升，將有助於資金從科技板塊擴散至其他領域，帶動市場結構更為均衡。

莊凱倫表示，儘管短期內市場波動風險或將攀升，特別是強勢上漲後的獲利了結壓力、美國政府長期停擺以及在通膨與就業風險權衡下更為複雜的貨幣政策環境，短期市場情緒可能出現起伏，但中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，在AI樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題和緩亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體2026年表現有望優於2025年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現；儘管現階段大盤指數因10月漲多、乖離率過大而面臨修正壓力，但應視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。

新興市場 美國聯準會 股票 科技股 台股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

相關新聞

經濟部預告修正戰略性高科技出口管制清單 新增先進半導體設備等3類

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，...

台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董...

經濟部：明年啟動萬噸級碳封存計畫 2029年展開灌注

碳捕捉與封存（CCS）是邁向淨零關鍵，經濟部能源署副署長陳崇憲今天表示，明年將啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計2029年展...

經濟部預告：先進半導體設備等18項列入高科技貨品出口管制清單

經濟部國際貿易署17日預告修正軍商兩用貨品及技術出口管制清單，除了原清單內容修正及勘誤之外，這次預告高階3D列印設備、先...

財政部貿易融資利息減碼受理量逾4,800件 籲出口廠商善加運用

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸...

院版財劃法修正方向出爐 五大指標將納入衡評標準

財劃法一直爭議不斷，上周五（14日）立法院突襲火速通過新版財劃法，對此行政院長卓榮泰表示，此版本將造成更大的問題，這個問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。