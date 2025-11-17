快訊

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

離岸風電大案挹注 前10月僑外來台投資額增4成

中央社／ 台北17日電

根據經濟部統計，今年前10月核准僑外來台投資金額共91億8666萬美元，年增逾4成。投資審議司分析，主因核准沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）等離岸風電大案。

經濟部投審司今天發布僑外來台投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資情形。

僑外來台投資方面，民國114年10月份單月核准僑外投資件數為189件，投資金額共4億930萬2000美元；114年1到10月核准僑外投資件數為1833件，投（增）資金額91億8666萬美元，較上年同期增加41.28%，主因核准丹麥商ORSTED WIND POWER TWHOLDING A/S約以20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAOSCSP約以6億7151美萬元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司、英商GOOGLEENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

陸資來台投資方面，114年10月份單月核准陸資投資件數為2件，投資金額約66萬6000美元；114年1到10月核准陸資來台投資件數為16件，投（增）資金額1億227萬美元，較上年同期的1823萬美元成長461%，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以約9124萬美元增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

114年截至9月整體對外投資情形，對外投資，114年10月份單月核准（備）對外投資件數為54件，投資金額為15億220萬6000美元；114年1到10月核准（備）對外投資件數為688件，投（增）資金額340億8300萬4000美元，較上年同期減少18.77%。

對中國大陸投資，114年10月份單月對中國大陸投資核准件數為19件，核准投資金額為9095萬美元；114年1到10月核准對中國大陸投資件數為190件， 核准投（增）資金額9億8421萬7000美元，較上年同期減少71.24%。

經濟部 台商 離岸風電
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

裕民揪伴 攻離岸風電

Volvo陸資色彩遭質疑！林裕凱：品牌獨立營運、隱私嚴格管控

相關新聞

經濟部預告修正戰略性高科技出口管制清單 新增先進半導體設備等3類

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，...

台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董...

經濟部：明年啟動萬噸級碳封存計畫 2029年展開灌注

碳捕捉與封存（CCS）是邁向淨零關鍵，經濟部能源署副署長陳崇憲今天表示，明年將啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計2029年展...

經濟部預告：先進半導體設備等18項列入高科技貨品出口管制清單

經濟部國際貿易署17日預告修正軍商兩用貨品及技術出口管制清單，除了原清單內容修正及勘誤之外，這次預告高階3D列印設備、先...

財政部貿易融資利息減碼受理量逾4,800件 籲出口廠商善加運用

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，提供廠商「貿易融資利息減碼」及「輸...

院版財劃法修正方向出爐 五大指標將納入衡評標準

財劃法一直爭議不斷，上周五（14日）立法院突襲火速通過新版財劃法，對此行政院長卓榮泰表示，此版本將造成更大的問題，這個問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。