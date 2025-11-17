離岸風電大案挹注 前10月僑外來台投資額增4成

根據經濟部統計，今年前10月核准僑外來台投資金額共91億8666萬美元，年增逾4成。投資審議司分析，主因核准沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）等離岸風電大案。

經濟部投審司今天發布僑外來台投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資情形。

僑外來台投資方面，民國114年10月份單月核准僑外投資件數為189件，投資金額共4億930萬2000美元；114年1到10月核准僑外投資件數為1833件，投（增）資金額91億8666萬美元，較上年同期增加41.28%，主因核准丹麥商ORSTED WIND POWER TWHOLDING A/S約以20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CI FENGMIAOSCSP約以6億7151美萬元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司、英商GOOGLEENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

陸資來台投資方面，114年10月份單月核准陸資投資件數為2件，投資金額約66萬6000美元；114年1到10月核准陸資來台投資件數為16件，投（增）資金額1億227萬美元，較上年同期的1823萬美元成長461%，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以約9124萬美元增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此本案仍須依陸資規定許可。

114年截至9月整體對外投資情形，對外投資，114年10月份單月核准（備）對外投資件數為54件，投資金額為15億220萬6000美元；114年1到10月核准（備）對外投資件數為688件，投（增）資金額340億8300萬4000美元，較上年同期減少18.77%。

對中國大陸投資，114年10月份單月對中國大陸投資核准件數為19件，核准投資金額為9095萬美元；114年1到10月核准對中國大陸投資件數為190件， 核准投（增）資金額9億8421萬7000美元，較上年同期減少71.24%。