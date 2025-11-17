院版財劃法修正方向出爐 五大指標將納入衡評標準

財劃法一直爭議不斷，上周五（14日）立法院突襲火速通過新版財劃法，對此行政院長卓榮泰表示，此版本將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。財政部國庫署長陳柏誠17日表示，院版將有五大目標，且在在統籌分配稅款分配上將會更細緻。

卓榮泰今日針對財劃法指出，行政院已經在擬定修正草案中，預計本周四（20日）就可以在院會提出並通過，不過明天還需要跟地方政府談是權部分。

對此，陳柏誠表示，中央的財政拉出4,165億元，是在「掏空」中央財政，因為沒有一起討論事權釋出，假使4,165億回到地方政府，地方財源會非常充裕；照理說，本來屬於《地方制度法》、屬於地方自治該做的事，就應該回歸地方去做，因為「拿多少錢、辦多少事」。但這次修法完全沒有碰到事權議題，讓中央在執行上窒礙難行。

對於目前院版財劃法，陳柏誠表示，有五大修法目標，首先是國民生活品質更均衡，過去地方自辦事項多由中央補助，包括一般性補助與計畫型補助，但計畫型補助是「有申請才做、沒申請不做」，導致有些地方沒申請就無法提供服務。然而，居住在哪裡的國民都應享有一定生活品質與公共服務。此次修法會把「地方自辦事項」納入「基本財政需要」的指標計算，讓地方有錢做該做的事，確保各地國民都能獲得相近的公共服務。

第二，在錢權併同考量後，垂直分配會更合理，考量中央與地方的裁量需要，由中央透過統籌稅款撥付給地方的金額會更合理；第三，水平分配更公平，過去立法院兩次修法的分配指標過於單一，大概只有營業額、人口、土地面積、稅收成長等五項。院版會做更細緻的權重處理，使縣市分配更平均，縣市的獲配財源也會高於直轄市，真正達到調劑盈虧的功能。

第四，地方自治更強化，透過事權回歸，地方會更清楚該做什麼；搭配基本財政需要指標設計，可讓地方做應做事項，後續再透過管考機制提升資源效能；第五，回到一般性與計畫型補助的原制度。先前通過的財劃法把統籌分配稅款增加4,165億，卻沒討論事權，又規定一般性補助款不得低於修法前一年；11 月 14 日再次修正後，又要求各地方一般性補助不得低於修法前水準，等於鎖死一般性補助的分配。此外，計畫型補助款也被規定不得低於前 10 年平均值。計畫型補助原本用於重大建設，做完即可退場或改由其他縣市承接；但 10 年平均值的限制讓中央無法真正協助地方。因此新修法會回到原制度。

陳柏誠說，從2019年開始，在統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款挹注下，各地方每年都有盈餘，並逐年增加，從2019年的119億，增加到去年的818億。顯示地方財源不是不夠，而是不均，因此我們在水平分配會更注重均衡。在統籌分配稅款分配原則上會是朝向分配指標的分類。

他說，首先是營業額、財產稅收入、非稅收入等財政努力指標，與3月21 日通過的版本類似，但在基本建設指標，像是土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口、農林漁牧產值將會有所不同。

舉例來說，土地面積會依使用區分細緻處理，離島加權兩倍、農牧用地 1.5 倍；林業用地、國土保安、保育用地因多由中央負擔成本，則打折處理。若以人口數來計算則對6 歲以上、14歲以下人口以 1.2 倍計算；至於在平均可支配所得較低的縣市則以逆指標增加分配。

陳柏誠說，現行統籌分配稅款因營業額採「總公司報稅地」計算，導致總公司所在地受益、但承擔工廠污染與交通負荷的縣市反而拿不到相應財源。為平衡差異，院版新增「工業就業人口」指標，並對中高污染事業採加乘計算，讓受污染影響縣市獲得更多回饋；農業部分則以「農林漁牧就業人口」與「產值」作為分配基準。

陳柏誠坦言，以台北市為例，在3月通過的版本上，僅靠營業額就拿到2026年統籌稅款723億，比修法前全部指標加總還高出16億，顯示單一指標偏差很大。他強調，院版財劃法能達成「三贏」：中央有能力協助地方、地方有自主財源、人民可享均等生活品質。