經濟部：明年啟動萬噸級碳封存計畫 2029年展開灌注

中央社／ 台北17日電
經濟部能源署副署長陳崇憲（後排左2）17日表示，2026年將啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計2029年展開灌注。中央社
碳捕捉與封存（CCS）是邁向淨零關鍵，經濟部能源署副署長陳崇憲今天表示，明年將啟動跨部會萬噸級試驗計畫，預計2029年展開灌注，若驗證順利且法規配套完善，期許2035年達成商業規模等級碳封存設施部署目標。

為強化碳捕捉與封存（CCS）技術在電力領域的減碳貢獻，台灣與英國標準協會（BSI）自2023年起展開密切合作，攜手推動制定全球首套針對配置CCS設施的火力電廠，其去碳電力監測與核算國際標準PAS247，該標準由台灣主導初始草案架構，已於2025年10月30日正式發布。

為擴大PAS 247標準應用效益，台灣經濟研究院與英國在台辦事處今天共同舉辦「PAS 247國際發布會－推動全球去碳電力新標準，邁向淨零未來」，陳崇憲以「台灣邁向淨零的政策規劃與CCUS發展路徑」進行專題演講。

陳崇憲表示，自1996年起，至目前全球共有50座碳封存設施，例如日本苫小牧市試驗計畫、挪威Northern Lights商業規模專案等；鹽水層儲存是未來重要發展方向，現在較為欠缺的是商業模式，不只技術，還包括經濟效益、法規配套等。

台灣CCUS政策方面，陳崇憲指出，政府自2016年展開能源轉型，總統賴清德的二次能源轉型政策分3面向，包括投入更多前瞻綠能、深度節能、儲能與電網韌性等；其中，要達成淨零碳排，政府已規劃2050年燃氣加上CCUS占比達20至27%目標，評估台灣西海岸有封存潛力。

陳崇憲表示，由於台灣氣候、地質條件與歐洲不同，國內將先從近岸示範計畫開始，先取得相關數據說服台灣民眾，同時建構法規與社會共識，並瞄準鹽水層等相關封存試驗，逐步規劃萬噸、百萬噸級封存計畫。

事實上，2023年開始，台電、中油已分別啟動不同計畫，台電台中電廠預計每年捕捉2000噸碳並進行儲存；中油則聚焦碳儲存，鐵砧山試驗場每年儲存量約10萬噸。

不過，他不諱言，相較於國際，台灣規畫仍不足，因此在國科會支持下，明年將啟動跨部會（環境部、經濟部、國科會）萬噸級試驗計畫，檢視合適場域；同時，發展配套措施，包括環境部相關法規與無碳電力憑證等；此外，台灣地震頻繁，因此也須驗證確保封存穩定性，盼逐步形塑商業模式。

針對萬噸級試驗計畫時程，陳崇憲會後受訪表示，預計2026年展開地質調查，目前看來桃園、林口、雲林以南封存空間潛能大；2027、2028年完成硬體建設；2029年展開灌注，接著花近2、3年驗證，若一切順利，加上法規明確、有足夠經濟誘因，目標2035年可部署百萬噸級商業規模碳封存設施。

經濟部 綠能
