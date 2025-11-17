快訊

經濟部預告修正戰略性高科技出口管制清單 新增先進半導體設備等3類

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共18項。圖／本報資料照片
經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項。圖／本報資料照片

經濟部預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共十八項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等三類，未來台廠若欲出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

經濟部表示，鑒於瓦聖那協議（Wassenaar Arrangement）等國際出口管制規範已更新出口管制清單，基於貿易管理需要，預告修正旨揭之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，預告期間六十天。

經濟部表示，本次修正新增高科技管制項目共十八項，涵蓋三類，第一類是高階3D列印設備，第二類是先進半導體設備，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備，第三類是量子電腦。

經濟部表示，台灣企業如果要出口管制貨品，須事先向經濟部國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可；若貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口，貿易署是在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動的風險，並非禁止出口。

貿易署也指出，經濟部每年均參考國際規範，修正上述清單，此一做法與友盟國家相同，修正依據為貿易法第十三條第三項。

經濟部 半導體 低溫 晶圓
