快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
盟立集團證實獨立董事徐佳銘博士日前銘辭世。盟立／提供
盟立集團證實獨立董事徐佳銘博士日前銘辭世。盟立／提供

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董。

盟立集團表示，我們懷著沉重且不捨的心情，告知一則重要訊息 : 本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世。

徐佳銘董事一生睿智，以卓越的遠見、深厚的經驗與無私奉獻的精神支持著盟立集團走過無數重要的時刻，在公司全體同仁心中留下了溫暖而堅定的印象。

徐佳銘董事的貢獻不僅深植於集團發展歷程中的每一個環節，更是國家推動自動化科技及太空科技的關鍵推手。

盟立以感恩的心，緬懷他一生的付出。

願，徐佳銘董事安息。

徐佳銘是德國柏林工業大學機械學院機械工程學系工程博士，曾任工研院機械所所長，是帶領台灣產業邁向自動化的重要推手，譽為「國內自動化科技第一人」。

民國70年代，徐佳銘擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達九年，親手擘劃臺灣自動化技術發展的宏偉藍圖。他深厚的學養與見識，得以站在國際科技的最前端。

除在自動化領域的卓越成就，徐佳銘長更太空科技的關鍵推手。他曾擔任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，是臺灣第一顆人造衛星《華衛一號》得以發射升空的重要催生者。從衛星整測廠房到地面追蹤站的建置，都可見其的心血與遠見。

盟立
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

第22屆新竹區傑出經理得獎出爐 天虹科技董事長黃見駱獲傑出總經理獎

出席遠見高峰會 黃偉哲：南科＋沙崙台南成高科技核心

強強聯手！立碁聯手千才、工研院 荷蘭秀1.6T矽光子模組產品

工研院5位新科院士出爐

相關新聞

台灣「自動化科技第一人」盟立獨董徐佳銘逝世

盟立（2464）17日公告，獨立董事徐佳銘逝世，同步辭任審計委員會及薪資報酬委員會職務。盟立將依規定補選一席獨董...

普發一萬能救景氣？學者點出關鍵：「這兩件事」才真正有效

普發一萬入帳了！多數國人歡喜接受，但並非所有台灣人都高興，像是曾發起拒領活動的法師釋昭慧。其實近期台灣各項經濟數據表現亮眼，台股一度漲破28000，部分機構甚至預計今年經濟成長率將衝破5%，究竟普發一萬的經濟乘數效果如何？能夠刺激民生消費嗎？

內政委員會考察土城社宅工程 中央地方投入逾4億元

立法院內政委員會17日上午在立委吳琪銘陪同下，前往土城「頂福安居」社會住宅及周邊道路改善區域進行實地考察。內政部常務次長...

立委促勞保撥補每年千億入法 洪申翰：依法不能定額

立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案，有關勞保撥補法制化，多位立委提案，希望撥補金額不得低於1,0...

台日工程技術研討會 卓榮泰盼強強聯手走向世界

行政院長卓榮泰今天出席台日工程技術研討會時表示，感謝日本先前贈送先進儀器，讓台灣掌握馬太鞍溪堰塞湖水位狀況，未來雙方是否...

受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。