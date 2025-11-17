中信金法說會／總座：新台幣長期偏向升值 年底在30元附近震盪

中信金（2891）今舉行第3季法說會， 市場關心台灣與美國簽署匯率聯合聲明後，對匯率的潛在影響？中信金總經理高麗雪表示，根據過往案例，各國和美國簽署後並未引發匯率大幅上漲，但長期趨勢新台幣可能偏向升值，且幅度與時間點受多重因素交互影響。中信金估年底新台幣在30元附近震盪。

高麗雪表示，台灣為第六個發表聯合聲明的地區，其他國家包含日本、瑞士、泰國、馬來西亞等。 依據上述國家之觀察，簽署聯合聲明後，匯率並未出現顯著或大幅的上漲。

高麗雪表示，長期趨勢新台幣可能偏向升值，且幅度與時間點受多重因素交互影響。包括：進出口訂單利差、經常帳、金融帳等；以及外資匯入匯出、ETF 投資資金的流動。