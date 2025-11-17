普發一萬能救景氣？學者點出關鍵：「這兩件事」才真正有效

快訊

遠見／ 文．林仕祥
普發一萬。中央社
普發一萬入帳了！多數國人歡喜接受，但並非所有台灣人都高興，像是曾發起拒領活動的法師釋昭慧。其實近期台灣各項經濟數據表現亮眼，台股一度漲破28000，部分機構甚至預計今年經濟成長率將衝破5%，究竟普發一萬的經濟乘數效果如何？能夠刺激民生消費嗎？

普發一萬元的預算，是編列在「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」內，總計5500億元，其中普發現金的部分就達2360億元，將近這筆特別預算的一半。

從名目來看，當初政府編列的原因，主要為了因應美國總統川普（Donald Trump）發起的關稅戰，擔憂國內經濟將遭受打擊，因此普發現金刺激景氣。

但從後來的發展來看，川普吹響關稅戰號角後，台灣經濟大體上未受影響，甚至表現一路長紅，台股前幾日一度漲破28000，2025年的經濟成長數字也不斷上修，部分機構甚至預測今年經濟成長率將突破5％。主要原因是今年出口產業有拉急單效應，當初希望搶在關稅生效前搶運到美國市場，使得相關供應鏈的營收與獲利得以攀升。

儘管2026景氣仍是謎團，但目前亮眼的經濟數字，與這筆預算的編列目的產生落差，引發議論。

出口產業受衝擊，補貼關稅更應該？

若回到因應關稅衝擊的最初目的，受關稅戰影響的，主要是出口產業，但普發一萬刺激的卻是內需產業，似乎讓受幫助對象出現錯位。中經院副研究員戴志言受訪表示，若從出口產業的角度出發，當初這筆2000餘億的預算，應該拿來協助企業降低關稅，這樣的效果更為直接。

比方說，可用來協助出口產業負擔部分關稅成本，例如20％的對等關稅，美國買家已吸收整體的50％、政府可協助30％，這樣企業就只要扛20％，降低關稅衝擊，維持訂單供給。或者，有企業想開拓非美市場，這筆預算也可用來負擔招商、市場考察費用。甚至是現在政府提到的「台灣模式」投資美國，2000多億的預算也可用來協助這一部分。

不過，當初在野黨提案的主張之一，就是政府近年稅收超徵達1.8兆元，應直接普發一萬來回饋民眾。贊成者也認為關稅衝擊不只是產業，還影響到民生產業與民眾日常消費，因此普發一萬並不違政策初衷，也會增強社會韌性。

普發一萬效果難持續？學者：兩件事才是根本

此外，這2000餘億拿來普發全民一萬塊，刺激到的是內需，但對經濟的刺激程度有多大？其實具有相當大的不確定性。

戴志言說，從過往經驗來看，這類的經濟刺激手段無法長時間持續，可能在短期的一、兩個月表現火熱，但只要大家錢花完，消費力道就會下來；另外，也有可能出現「替代消費」的狀況，民眾並沒有真的增加新的支出，而是用這筆錢「取代原本就會花的錢」，剩下的錢就存起來，對經濟的挹注相對有限。

要真正刺激經濟、平衡差距，戴志言建議政府應有兩個根本之道：首先，從稅收進行調整，縮減貧富落差；第二，扶植未來產業，創造更多經濟動能。

一萬元入帳，讓經濟短暫升溫，也讓民眾多一點喘息。只是熱潮過後，如何讓成長成果惠及更多人，將是政府須直球對決的迫切課題。

（本文出自2025.11.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

普發一萬 美國 關稅戰 台股
