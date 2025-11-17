內政委員會考察土城社宅工程 中央地方投入逾4億元

立法院內政委員會17日上午在立委吳琪銘陪同下，前往土城「頂福安居」社會住宅及周邊道路改善區域進行實地考察。內政部常務次長吳堂安、國土管理署副署長於望聖、住都中心社會住宅部副主任許國璋、新北市政府及地方民意代表均出席，關切工程推動與地方需求。

吳琪銘表示，新北市目前是全國社宅量體最大的直轄市之一，中央興辦達1萬3,000多戶，地方興辦超過8,000戶，總量已突破2萬2,000戶；其中土城區共有2,700多戶正在興建或規劃中，顯示中央與地方對改善土城居住環境的高度重視。

吳琪銘指出，目前頂福安居A、B基地共1,294戶，總經費超過61億元，而整體工程皆維持超前進度，A基地與B基地的實際施工狀況均高於預定進度，全案預估在2027年7月完工。

除了社宅主體工程順利推動外，周邊道路改善也同步進行。吳琪銘說，中央與地方近年來共同投入超過4億元，用於包含中央路一、二段及社宅周邊道路的人行道拓寬、電桿下地化、排水箱涵改善、路口與動線優化以及綠帶更新等整體提升工程。

其中，中央路相關改善獲中央補助3,900多萬元，社宅周邊道路則投入約3,400萬元，讓區域不僅在交通動線上更順暢，也在防洪及市容品質上大幅升級。

吳琪銘強調，這些工程是一次到位的全面改善，目的是讓市民走得更安全、環境更整潔，也給社宅的居民有更加舒適的居住環境。他也特別感謝內政部、國土署、住都中心、市府及區公所團隊長期的協助與投入，使各項建設能順利推動。