立委促勞保撥補每年千億入法 洪申翰：依法不能定額

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。記者胡經周／攝影
勞動部長洪申翰。記者胡經周／攝影

立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案，有關勞保撥補法制化，多位立委提案，希望撥補金額不得低於1,000億元入法。勞動部長洪申翰表示，他支持將「撥補」兩字入法，不過根據財政紀律法，政府無法把「固定金額」入法。

立委王育敏指出，從勞保基金收支表來看，勞工保費收入每年約4,500億元，支出不夠的落差則靠撥補。她擔憂，如果勞動部不承諾，未來每年可以和去年一樣，撥補金額達到1,300億元，那10年後逆差將達到6,000億元，16年後逆差高達1兆元。

對於勞保收支逆差，洪申翰回應，會在2個月內提報告。他也解釋，因為有這個情況，所以勞動部極力爭取撥補，也希望撥補金額未來能比現在更高。

洪申翰指出，這幾年在基金投資上，有很大的斬獲，當前整體基金水位超過1兆2,000億元，今年增加了超過2,000億元。對於勞保撥補跟基金的投資，勞動部都會盡量維持基金水位，都是很明確而且具體的做法。

法案審查會中，多位朝野立委皆提案，增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1,000億元；另外，勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。王育敏質疑，若撥補金額未明確入法，勞工如何相信政府撥補的額度？

洪申翰回應，這非「保證」的問題，但勞動部會盡力爭取撥補，這幾年也都用積極行動面對，去年撥補了1,300億元、今年撥補了1,200億元。撥補就是政府目前在做的，將「撥補」兩個字入法，勞動部原則上同意，但沒有辦法保證金額。

洪申翰說明，依《財政紀律法》第7條規定，各級政府及立法機關制定或修正法律，不得增訂固定經費額度或比率保障，因此修法不法明定政府每年撥補金額。他承諾，政府會持續撥補，勞動部也會視財政狀況，極力爭取每年不低於1,000億。

洪申翰提到，政府撥補勞保基金，必須視財政狀況，例如受財劃法影響，政府的年度預算可能會減少。主計總處官員也補充，勞保是社會保險，制度設計本來就是由雇主、勞工以及政府共同面對財務責任，因此仍必須考量政府整體的收支結構。

勞保基金
立委促勞保撥補每年千億入法 洪申翰：依法不能定額

