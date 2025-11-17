經部修正出口管制清單 新增先進半導體設備等3類

經濟部今天預告修正戰略性高科技貨品出口管制清單，新增管制項目共18項，包括高階3D列印設備、先進半導體設備、量子電腦等3類，台廠若欲出口，須事先向貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可。

貿易署今天預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」，預告期間60天。

本次修正新增高科技管制項目共18項，涵蓋3類，高階3D列印設備；先進半導體設備，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體相關設備；量子電腦。

貿易署指出，台廠若欲出口管制貨品，須事先向經濟部國際貿易署申辦戰略性高科技貨品輸出許可；若貿易署審核該出口交易無武擴風險，將核予輸出許可，准許廠商出口。貿易署是在國際合作下防阻貨品遭用於武擴活動的風險，並非禁止出口。

貿易署說明，為使台灣管制貨品清單內容與國際出口管制組織接軌，協助廠商做好出口管制，經參考瓦聖那協議、核子供應國集團、飛彈技術管制協議、澳洲集團及禁止化學武器公約等國際出口管制規範與公約，提出114年「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」的修正。

貿易署補充，經濟部每年均參考國際規範，修正上述清單，此一做法與友盟國家相同。修正依據為貿易法第13條第3項。