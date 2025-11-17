賴總統：政黨政治有競爭 面對威脅要團結

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統17日上午出席國家檔案館開幕典禮。他表示，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。

賴總統致詞表示，團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾，都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。

賴總統指出，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的台灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。

他期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。

賴總統認為，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。

他鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解台灣多年來，不論在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡，也據以推動台灣的民主及各領域進一步發展。

賴總統指出，今年對台灣民主運動而言，確實是相當有意義的一年，因為從9月10日開始，台灣解除戒嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第100條等檔案原件。

賴總統強調，今日國家檔案館開幕，除展現政府要保護國家紀錄、保存國人記憶的決心，也展現政府落實政治檔案開放的堅定態度，更是轉型正義的重要實踐。盼透過檔案的公開，讓更多人理解前人追求民主的堅定，思考民主、法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣民主、自由、和平的共識。

他希望國家檔案館的成立，是為了成就一個更好的台灣，當國人能在真相的基礎上一起面對過去，共同展開對話，就能夠團結更大的力量，讓台灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。

政治 轉型正義 生活
