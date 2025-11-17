聽新聞
0:00 / 0:00
受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩
勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。
據勞動部最新無薪假統計，減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，與11月3日公布實施家數計455家，實施人數8331人相比，家數減少20家，人數微幅增加125人；另有72家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1137名員工恢復原本工時。
勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本次實施事業仍以製造業為大宗，其中以製造業下的金屬機電工業283家、6029人為多。而自今年4月7日統計至11月15日，受美國關稅影響事業家數353家，實施人數7530人，比上期公布減少17家，人數減少45人，原因為部分業者訂單稍微回穩。
李怡萱表示，雖然對等關稅稅率之後會趨於明朗，目前來看趨勢沒有太大變化，仍屬穩定，但因為對等關稅稅率仍未完全確定，因此實施減班休息的事業家數、人數等變化仍待觀察。
勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有71%的企業，約308家為適用僱用安定措施的產業，有78.1%，約6607人可申請薪資差額補貼，即員工在雇主發放不低於最低工資2萬8590的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言