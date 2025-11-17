快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

聽新聞
0:00 / 0:00

受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。圖／聯合報系資料照片
勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。圖／聯合報系資料照片

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。

據勞動部最新無薪假統計，減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，與11月3日公布實施家數計455家，實施人數8331人相比，家數減少20家，人數微幅增加125人；另有72家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1137名員工恢復原本工時。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本次實施事業仍以製造業為大宗，其中以製造業下的金屬機電工業283家、6029人為多。而自今年4月7日統計至11月15日，受美國關稅影響事業家數353家，實施人數7530人，比上期公布減少17家，人數減少45人，原因為部分業者訂單稍微回穩。

李怡萱表示，雖然對等關稅稅率之後會趨於明朗，目前來看趨勢沒有太大變化，仍屬穩定，但因為對等關稅稅率仍未完全確定，因此實施減班休息的事業家數、人數等變化仍待觀察。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有71%的企業，約308家為適用僱用安定措施的產業，有78.1%，約6607人可申請薪資差額補貼，即員工在雇主發放不低於最低工資2萬8590的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。

勞動部 關稅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

關稅股災抄底0056、00878、00919、00713…鴕鳥胃：長期績效也無法贏0050、006208

立院明排審勞保撥補法制化 勞動部報告：持開放態度盼共同討論

川普移除部分關稅 巴西咖啡牛肉熱帶水果仍課40%

美國瑞士敲定貿易框架！瑞士投資2000億美元 關稅從39%降至15%

相關新聞

中油三接觀塘外推工程遭爆浮報 經部表態：再次啟動、並配合調查

中油三接觀塘液化天然氣接收站第二期工程，遭檢舉金額浮報超過百億元。立法院司法及法制委員會17日邀請經濟部、中油進行專案報...

2026年壓力大增！丁學文：台商陷3魔咒 資本運作成去全球化破局關鍵

台灣科技業過去五年先是前進東南亞，今年又大舉赴美投資，隨各國保護主義興起，「去全球化」已是未來趨勢，金庫資本管理合夥人兼...

受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20...

無薪假微幅增至8,456人 美國關稅影響趨緩減45人

勞動部17日公布新一期減班休息（無薪假）企業計435家、8,456人。上一期11月3日為455家、8,331人。本次家數...

美關稅影響減班休息家數人數微降 勞部：訂單稍回穩

勞動部今天公布最新減班休息事業單位計435家、人數8456人，其中受美關稅影響有353家、人數7530人，受關稅影響家數...

勞保撥補法制化 洪申翰：本於權責理性審查條文

立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案。有關勞保撥補法制化，朝野立委都有法案版本待審議，勞動部長洪申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。