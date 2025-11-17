無薪假微幅增至8,456人 美國關稅影響趨緩減45人

勞動部17日公布新一期減班休息（無薪假）企業計435家、8,456人。上一期11月3日為455家、8,331人。本次家數減少20家，人數微幅增加125人。製造業計353家、7,923人，較上一期減少19家，但增加74人。受美國關稅影響實施353家、7,530人，較上期減少17家、45人。

勞動部條平司專委李怡萱說明，減班休息企業大都屬於製造業，其中又以金屬機電工業計283家、6,029人佔九成最多。另有72家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1,137名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。

勞動部上一期公布減班休息情形，為今年度下半年首次出現人數下修，主因訂單回穩，部分較大規模的廠商提早終止實施。李怡萱說，這一期同樣也是訂單持續回穩，趨勢沒有太大變化，長期來看也不希望是高高低低起伏，目前看起來算是穩定的狀態。

李怡萱指出，本期實施減休息的企業，以中小企業為主。內需方面，商業、服務業呈現穩定的狀態。至於受到美國關稅影響的人數較上一期持續減少，她說，目前數據雖然比較明朗，不過最終台美關稅談判結果尚未完成公布，以勞動部的角度來說，還是會持續保持觀察情況。

媒體提問，勞動部是否媒合減班休息勞工，投入缺工產業？李怡萱解釋，減班休息勞工還是屬於受僱狀態，除非勞工原本的公司歇業或關廠，勞工有終止勞動契約、另外去求職，才可能到比較缺工的產業受僱用，否則勞動部不會把已受雇勞工移到別的地方去工作。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有71%的企業（308家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（78.1%，6,607人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。