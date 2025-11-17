勞保撥補法制化 洪申翰：本於權責理性審查條文

立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案。有關勞保撥補法制化，朝野立委都有法案版本待審議，勞動部長洪申翰受訪時表示，將本於權責對於條文審議提供意見，那也希望有助於法案的理性審查。

洪申翰表示，政府目前對於勞保財務的政策、態度還有實際做，就是持續撥補，而且會負最終責任。對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放的態度來參與相關審議，也會本於權責，對於條文審議提供意見，希望有助於法案的理性審查。

至於是否有預期撥補的法案，洪申翰說，相關審議及條文，勞動部都會於審議時提出意見，重點是必須依法。勞保財務問題，其實大家都非常關，尤其涉及到很多勞工的退休保障。

洪申翰重申，勞動部很願意跟朝野的立委一起，在制度上、條文上做到最能夠保護勞工，勞動部的想法跟朝野的立委想法應該是一致的。