勞保撥補法制化 洪申翰：本於權責理性審查條文

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院社福衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰出席報告業務概況並備詢，他在會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案。有關勞保撥補法制化，朝野立委都有法案版本待審議，勞動部長洪申翰受訪時表示，將本於權責對於條文審議提供意見，那也希望有助於法案的理性審查。

洪申翰表示，政府目前對於勞保財務的政策、態度還有實際做，就是持續撥補，而且會負最終責任。對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放的態度來參與相關審議，也會本於權責，對於條文審議提供意見，希望有助於法案的理性審查。

至於是否有預期撥補的法案，洪申翰說，相關審議及條文，勞動部都會於審議時提出意見，重點是必須依法。勞保財務問題，其實大家都非常關，尤其涉及到很多勞工的退休保障。

洪申翰重申，勞動部很願意跟朝野的立委一起，在制度上、條文上做到最能夠保護勞工，勞動部的想法跟朝野的立委想法應該是一致的。

