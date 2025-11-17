國家檔案館落成開幕 葉俊顯表示政府落實資訊開放透明

國家檔案館今落成開幕，國發會主委葉俊顯表示，建構國家級檔案典藏及服務空間，為國家重要歷史記憶提供最佳保存環境，讓檔案開放應用更為便捷，這個里程碑更是政府落實資訊開放透明的具體象徵，意義重大。

葉俊顯表示，檔案蘊含政府的施政經驗，反映國家發展與社會文化變遷，更是全體國人的共同記憶，國發會檔案管理局籌備建館十多年，歷經選址、聽取多方意見以及擬訂建館方案，在2017年8月奉行政院核定建館計畫，9月2日試營運，已經超過20萬參觀人次，今日開幕後將於本月22日正式啟用服務。

葉俊顯指出，此座國家級的檔案館，不僅是全民記憶的守護者，也是代表國家的知識地標，國家檔案館未來將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館AI化、國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務，同時也以朝向接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案專業技術發展。

葉俊顯也說，為了增進民眾認識與應用檔案的便利與舒適，發揮國家檔案價值與教育功能，讓展示空間兼具知識性、體驗性及趣味性，期盼成為全民必訪的學習據點。