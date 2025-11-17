快訊

政院版財劃法何時出爐？卓揆：本週四通過院會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
對於行政院版《財劃法》何時送入立法院，行政院長卓榮泰17日坦言，18日也會跟地方政府談過後就會在本周四就會通過院會。

卓榮泰今日表示，對於於上週五立法院三讀通過的財劃法版本感到非常遺憾跟訝異。上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，會正式的討論且明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰說，但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。這個部分會在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，我們會提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰說，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰，謝謝。

財劃法 卓榮泰
相關新聞

中油三接觀塘外推工程遭爆浮報 經部表態：再次啟動、並配合調查

中油三接觀塘液化天然氣接收站第二期工程，遭檢舉金額浮報超過百億元。立法院司法及法制委員會17日邀請經濟部、中油進行專案報...

2026年壓力大增！丁學文：台商陷3魔咒 資本運作成去全球化破局關鍵

台灣科技業過去五年先是前進東南亞，今年又大舉赴美投資，隨各國保護主義興起，「去全球化」已是未來趨勢，金庫資本管理合夥人兼...

受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20...

無薪假微幅增至8,456人 美國關稅影響趨緩減45人

勞動部17日公布新一期減班休息（無薪假）企業計435家、8,456人。上一期11月3日為455家、8,331人。本次家數...

美關稅影響減班休息家數人數微降 勞部：訂單稍回穩

勞動部今天公布最新減班休息事業單位計435家、人數8456人，其中受美關稅影響有353家、人數7530人，受關稅影響家數...

勞保撥補法制化 洪申翰：本於權責理性審查條文

立法院社福衛環委員會17日審查「勞工保險條例」條文修正草案。有關勞保撥補法制化，朝野立委都有法案版本待審議，勞動部長洪申...

