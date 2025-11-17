政院版財劃法何時出爐？卓揆：本週四通過院會

對於行政院版《財劃法》何時送入立法院，行政院長卓榮泰17日坦言，18日也會跟地方政府談過後就會在本周四就會通過院會。

卓榮泰今日表示，對於於上週五立法院三讀通過的財劃法版本感到非常遺憾跟訝異。上禮拜他在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，會正式的討論且明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰說，但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。這個部分會在今天做最後再一次的認定內容，以及在這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，我們會提出《財劃法》在行政院會的討論，正式的讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰說，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰，謝謝。