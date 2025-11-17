中油三接觀塘外推工程遭爆浮報 經部表態：再次啟動、並配合調查

中油三接觀塘液化天然氣接收站第二期工程，遭檢舉金額浮報超過百億元。立法院司法及法制委員會17日邀請經濟部、中油進行專案報告。經濟部政務次長何晉滄書面報告表示，這次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。

經濟部表示，經濟部所屬事業興辦重大工程建設，為確保工程專業性、效率及品質，得依政府採購法相關規定，委託廠商提供技術服務，包括與技術有關之可行性研究、規劃、 設計、監造、專案管理等。

經濟部指出，針對媒體報導第三接收站二期，係指「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」，中油公司係依據政府採購法相關程序及規定選定國內知名且具海事工程專業技術服務豐富經驗之台灣世曦辦理相關設計、預算與招標文件編列。

經濟部表示，依政府採購法相關規定，經濟部所屬事業辦理相關工程採購，在採購公告前應辦理公開閱覽程序，公開化、透明化，藉由公開徵求廠商或民眾意見，以提升公共工程的規劃品質，反應公眾意見後完成招標文件編定，於公告前依政府採購法成立採購評選委員會審定招標文件中的評選項目、評審標準及評定方式後，方辦理正式公告。中油公司這次採購程序皆依上開政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。

經濟部表示，該案2024年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，本部會再 啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。