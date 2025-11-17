快訊

洪申翰：持續撥補勞保負最終責任 持開放態度討論

中央社／ 台北17日電
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立委提案修正勞工保險條例，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源。勞動部長洪申翰今天說，政府目前對勞保財務的政策態度、實際作法，就是持續撥補、負最終責任，對於相關提案持開放態度參與審議，並提供意見盼有助理性審查。

立法院社福及衛環委員會今天邀洪申翰列席，審查勞工保險條例、就業服務法部分條文修正草案。朝野立委提案，增列政府撥補為勞工保險基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。

洪申翰會前受訪時表示，政府目前對勞保財務的政策態度、實際作法，就是持續撥補、負最終責任，這是很清楚的；對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放的態度，參與相關審議，並本於權責提供意見，希望有助法案理性審查。

媒體追問，是否會將每年政府撥補金額入法。洪申翰說，相關條文會在審議時提出勞動部的意見，重點是要依法；勞保財務問題涉及勞工退休保障，大家都非常關注，勞動部很願意跟朝野立委一起討論，如何將制度上、條文上做到最能保護勞工。

另外，媒體報導，網紅「館長」陳之漢的元老級員工李慶元、吳明鑒與小偉14日爆料，指館長根本沒出錢投資成吉思汗、要特助小偉拍攝私處給其妻子觀賞，甚至要求發生性關係等；陳之漢則否認，強調對方是在翻舊帳，要錢才會爆料。

洪申翰說，他有看到館長相關爆料新聞，但員工爆料是否屬實，還需查明、釐清；館長是該公司的代表人，算是最高負責人的身分，如果公司的最高負責人真的做出如新聞上員工所爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。

洪申翰指出，如果查明屬實，依照性別平等工作法最高可處100萬元罰鍰；如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬元罰鍰。這是社會高度注目的事件，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明、了解，是否真的有違反性別平等工作法的狀況。

