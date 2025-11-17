2026年壓力大增！丁學文：台商陷3魔咒 資本運作成去全球化破局關鍵

台灣科技業過去五年先是前進東南亞，今年又大舉赴美投資，隨各國保護主義興起，「去全球化」已是未來趨勢，金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文指出，破解之道就是「資本運作」，他指出台商可採取6大優勢戰略、也面臨3大魔咒，區域分化壓力增溫，2026年將是企業主壓力更大的一年。

丁學文上週在台北龍門扶輪社例會中舉行專題演說，專題主題是「美中台三角關係下，台商因應策略大解析」，他首先自爆當年初入金融圈7天的最大損失，是拒絕台積電（2330）的200億元聯貸，隨後發表他對2026年局勢觀察。他指出，未來有許多不確定性，貿易戰欲罷不能，企業主卻仍必須繼續向前走，資本運作將加速，各國都將思考如何用資本運作協助企業向外走。

丁學文指出，2016～2025年之間，先是美中關係開始緊繃，關稅議題擴散，台商開始南向發展帶來供應鏈變化，隨後COVID疫情突然出現，2026年「去全球化」這隻灰犀牛開始亂竄，未來將區域分化發展，每個地方都在割裂，美中關係的僵局也很難立刻恢復，因此，2026年將是企業決策者壓力更大的一年。但同時，股票市場跟金融市場除了AI跟半導體上漲外，其他企業其實叫苦連天，有極大反差，經歷全球化低通膨低利時代，現在通膨壓力大，貨幣政策制訂者壓力也開始增加，股市創高或大跌波動性變大，市場不安感變強。

丁學文表示，其實危機就是轉機，現在迎來大變局，如今股市中最會上漲的兩個主題就是綠能ESG及AI，金庫資本的產業投資方向就是鎖定ESG項目，要幫助台灣供應鏈以股權投資方式合資發展。

金庫資本最知名一役是與Grab股權合作。丁學文表示，利用資本運作的案例將會慢慢在全世界發生，他舉星巴克近期出售中國事業體給私募基金為例，由於星巴克打不過中國地頭蛇瑞幸，因此與私募基金合作，出售60%股權找中國有地方色彩家族接手，私募基金除將中國大陸星巴克利潤分成分店營收、資產變現、IP授權金等三種利潤，讓不同投資人分潤，這些投資人也可以幫助星巴克從1~3級城市打入深水區的3~6級城市。

他表示，未來區域化發展將持續發生，這是全球趨勢，未來各國的龍頭未必能進入他國市場，因為各國都想發展自有產業，唯一破局方式是「資本運作」。

他解釋私募基金可以做一個橋樑，協助產業投資人跟當地商務發展夥伴合作，他舉金庫資本的策略就是「帶著台灣的帽子、槓桿中國大陸的資源，去打東南亞市場」，如此一來就能協助台灣產業國際化。

台灣6大制勝戰略、台商3大魔咒

丁學文表示，研究東西方成功案例（台積電與特斯拉）後，他彙整新時代產業中企業必要的6個制勝法則，首先是要平台開放，第二次要會借力使力，第三是要善用資本運作，第四是以戰養戰，靠勤勞成功，第五是迭代進化，第六是加速產業整合。

面對不可掌握的政經局勢，他觀察台商將面臨三大魔咒，第一是台灣的國際化其實是製造的國際化，第二台商培養的行銷人才是拿B2訂單，不是B2C，台灣較少培養對許多不同市場文化熟悉的團隊，第三是企業戰略部門都專注於瞭解「老闆要什麼」，而不是研究如何戰無不勝。

丁學文表示，未來資本會追隨資源整合者腳步，有資源的錢才能拿到別人沒有的項目，台商過去到海外投資都視其為自有資產，但未來企業經營觀念應該變成整合者，到各國深入其新創生態、發掘人才、創新策略，才能在下一個世代優勢整合輸出，台灣累積很多資源，。

初入金融圈7天 拒絕放款台積電成最大損失

丁學文表示，他在美國唸書見證美國運用資本主義幫助美國企業加速全球化，比方花旗銀行最初只是城市銀行，但後來在華爾街支持下一度成台灣最大外商銀行，這讓他一心要往私募基金領域發展，但台灣當時沒有相關行業，因此誤打誤撞進入荷蘭銀行上班。

他當時被安排在跨國銀行放款部門做信用評估報告，上班第七天，第一個案子就是台積電TSMC，他主管拿一片大晶圓，告訴他這家公司要借新台幣200億元，當時這個金額很大，借款的說明報告書只提到三個重點：1.新竹科學園區提供土地，2.飛利浦提供技術，3.借錢要蓋二廠，可以生產比他手中大一倍的晶圓片。

他當時認為公司虧損，沒有抵押品，只有一些政府的土地及海外科技，可能是騙子公司，就提報告拒絕借款，儘管老闆暗示案子不太一樣，建議再看一次，但他還是拒絕。結果兩週後，張忠謀帶著財務長來拜訪但仍再次被他拒絕，後來半年左右，台積電改跟由一銀主辦的聯貸完成募資。

同一年，1994年，台灣制訂簡易上市法，虧損公司也能上市櫃，這下子台積電就上市了，掛牌當時連拉27根漲停板，「這輩子，最大的損失就是這個案子！這對我衝擊很大，我再一次確認我要走資本市場，因為銀行教導的不準。」

2000年台商紛紛前進中國大陸，但兩岸關係極凍，台灣金融業去對岸限制非常多，當時丁學文研究發現，只有一個行業無人管制，就是創投業，因此他就加入中經合創投負責中國大陸業務，他發現許多台灣發展的制度，中國大陸都落後10～15年發生，如EMBA熱潮及後來的證券法令政策都有台灣的影子。

丁學文在2004年前進中國大陸發展，後來成立金庫資本，背景就是當時政府制訂引導經濟方針，提出「兩創」政策，鼓勵創業家及創投業發展，以協助地方財政，因此金庫資本在2011年成立後共獲得上海、浙江、江蘇省資金，加上台商資金，金庫開始選定電動車市場發展。