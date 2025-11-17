聽新聞
國家隊動了 台股本周吹反攻號角

聯合報／ 記者周克威／台北報導

外資年終結帳賣壓登場、美股深陷人工智慧（ＡＩ）估值過高風暴拖累，台股在上周痛失月線後，隨美股回穩、輝達財報將釋出亮眼佳績及正向展望，市場專家預期，台股本周有望吹起反攻月線的號角。

雖美股深陷ＡＩ估值風暴，但上周五跌勢已開始收斂，那斯達克指數甚至在盤中跌破季線後，終場翻紅上漲百分之○點一，台積電ＡＤＲ也破底後翻紅上漲百分之○點九，搭配國家隊的八大公股行庫在上周五大盤跌破月線，當日即進場買超一三三億元，為今年來第五大單日買超，使得行情跌深反彈的可能性已大增。

儘管許多分析師對後市看法仍偏謹慎保守，主要原因集中在美國多項重要經濟數據將在本周陸續公布，包括九月就業數據能在本周發布，美國商務部預計廿六日公布十月個人收入、支出及個人消費支出物價指數年率。

而國際大行也預測聯準會在十二月十、十一日利率會議前，將能獲取九月就業、通脹、零售銷售及第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）初值等完整數據，但可否即時取得十月及十一月就業數，市場保守看待，目前市場對十二月降息的預期已降至百分之四十四，恐不利後續資金動能。

不過，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，雖國際總體經濟不佳，但上市櫃公司第三季獲利達一點二五兆元，創歷史單季新高紀錄，目前法人圈在第四季展望上，預期整體台股單季獲利有機會持續突破一兆元、維持在一點一至一點二兆元下，基本面將是台股支撐。

台新投顧總經理江浩農、華南投顧董事長呂仁傑也指出，台股在國家隊進場表態後，本周重要的多空關鍵，將在本周輝達財報上，若Blackwell新品放量速度超出市場預期，有望帶動台股展開新一波反彈攻勢。

台股 公股行庫
×

相關新聞

獨／台美匯率聲明幕後曝光 長期溝通建立信任、台灣獲美方彈性對待

台美日前發布匯率政策聯合聲明，強調避免以匯率爭取競爭優勢，並同意在市場過度波動時採取必要干預。相關人士透露，聲明能順利公...

勞保老年年金領多少？ 近半退休勞工平均月領逾2萬元以上

立法院社福委員會17日排審「勞工保險條例」修正草案，將政府最終支付責任入法，朝野已有共識將在本會期三讀。以目前逾187萬...

太早退！勞保老年年金平均請領年齡61.42歲 平均投保年資僅29.9年

目前勞工幾歲退休、開始請領勞保老年年金？統計顯示，目前請領勞保老年年金年齡平均61.42歲，平均投保年資僅29.9歲，最...

財經官員：台匯率政策 美投信任票

台灣央行跟美國財政部上周五共同發布匯率政策與外匯資訊揭露的聯合聲明。據了解，美國財政部對台灣釋出罕見的高度信任，與南韓、...

新聞幕後／台美財經高層 長期對話機制奠基互信

在台美發布的聯合聲明背後，除了公開文字之外，更蘊含一段鮮為人知的「幕後友好關係」。多年來，美國財政部與台灣央行早已在外匯...

