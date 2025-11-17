新聞幕後／台美財經高層 長期對話機制奠基互信

在台美發布的聯合聲明背後，除了公開文字之外，更蘊含一段鮮為人知的「幕後友好關係」。多年來，美國財政部與台灣央行早已在外匯、匯率政策領域建立起密切對話機制，而正是這份穩定互信，讓台灣在此次匯率監控對話中獲得額外的信任與彈性。

聲明中明確稱兩機構為「trusted partners（值得信賴的夥伴）」。熟知內情的人士表示，此次談判之所以能順利，是因為雙方高層背後穩定的溝通管道。

據了解，這次美國財政部與台灣的溝通窗口，是從央行總裁楊金龍擔任外匯局長時就長期接觸，所以雙方的互信程度很高。

換言之，當台灣面臨外匯市場變動、需要解釋匯率調節理由時，美方並非外人，而是長期熟悉台灣機制與運作模式的參與者。

這份互信基礎，使得美國對台灣這類「小而開放的經濟體」在匯率上偶爾調節展現理解。相關人士透露，在央行花時間跟對方說明後，美方漸漸接受類似台灣的經濟體是需要在匯率上適度調節，來應對國際情勢。

過去因出口導向、貿易順差龐大，一度讓美方難以理解為何台幣需有升值或貶值彈性，但我國央行解釋不能只看商品貿易，應該把金融帳跟資本流動考慮進去，現在美方已將這樣的觀念納入其觀察框架，僅要求匯率的調整不該是同一個方向。

據悉，美方甚至將這樣判斷方式用於其他類似小而開放的經濟體，也因此，從聲明可以看出，雙方雖強調避免為了競爭優勢而操縱匯率，但同意在市場「過度波動或失序」情況下才採取干預。

當美國財政部願意善用溝通機制而非採單一壓力要求台灣配合，對台灣來說正是一張「默認信任護照」，也為未來在國際匯率及金融政策舞台上爭取更大話語空間奠定基礎。