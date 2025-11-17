明年經濟 一字預測／陳俊聖選「突」 張元銘挑「拓」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，宏碁（2353）董事長陳俊聖選「突」，台灣電路板協會（TPCA）理事長暨燿華董事長張元銘選「拓」。
陳俊聖選「突」，有突破、突圍之意，就像宏碁集團發展老虎隊，也是不斷尋找突破口的過程。
張元銘選「拓」，是因在AI浪潮推動下，產業積極爭取客戶訂單；同時，加快海外布局，拓展多元市場與合作機會；面對缺料挑戰，持續推動技術提升與流程優化；在新局勢中不斷尋求突破，克服困難，開創產業新契機與成長動能。展現出產業勇於拓展與前進的韌性與活力。
精選好禮 立即投票
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言