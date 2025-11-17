明年經濟 一字預測／陳俊聖選「突」 張元銘挑「拓」

經濟日報／ 記者吳凱中尹慧中／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，宏碁（2353）董事長陳俊聖選「突」，台灣電路板協會（TPCA）理事長暨燿華董事長張元銘選「拓」。

陳俊聖選「突」，有突破、突圍之意，就像宏碁集團發展老虎隊，也是不斷尋找突破口的過程。

張元銘選「拓」，是因在AI浪潮推動下，產業積極爭取客戶訂單；同時，加快海外布局，拓展多元市場與合作機會；面對缺料挑戰，持續推動技術提升與流程優化；在新局勢中不斷尋求突破，克服困難，開創產業新契機與成長動能。展現出產業勇於拓展與前進的韌性與活力。

董事長 宏碁 陳俊聖
