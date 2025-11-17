勞保年金財務壓力加重 預期今年底將有半數以上月領逾2萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
目前逾187萬人退休勞工領取勞保老年年金，平均月領1.9萬元，逾46％月領2萬元以上，較前一年多出近4個百分點，預期今年底，將會有逾半退休勞工月領2萬元以上。圖／聯合報系資料照片
立法院社福委員會今（17）日排審《勞工保險條例》修正草案，將政府最終支付責任入法，朝野有共識將在本會期三讀。目前逾187萬人退休勞工領取勞保老年年金，平均月領1.9萬元，逾46％月領2萬元以上，較前一年多出近4個百分點，預期今年底，將會有逾半退休勞工月領2萬元以上。

勞工領取老年年金逐年愈領愈多，代表勞保財務只會更沉重。

勞工月領勞保老年年金是活多久、領多久，有累滾效果，勞工月領金額逐年成長，代表勞保財務負擔將更沈重。勞保基金自2017年開始出現收支失衡，近年隨政府每年上千億元撥補支撐，今年初勞保精算報告公布，破產時間將延至2031年。

據統計，2024年底領勞保老年年金近187.1萬人，其中女性逾101.2萬人，男性則逾85.8萬人。月領金額方面，平均月領19,344元，其中男性平均月領20,683元，女性平均月領18,226元。

勞保年金給付各級距上，其中以月領「1萬~2萬元」人數逾82.5萬人最多，月領「1萬元以下」則有17.8萬人。簡言之，勞保老年年金月領2萬元以下，合計占比53.69%，亦即過半退休勞工月領2萬元以下。

月領「2萬~3萬元」有72.8萬人，占比38.92%。月領「3萬~4萬元」則近13萬人；更有8,269人月領「4萬以上」。簡言之，勞保老年年金月領2萬元以上占比46.31%，較前一年增加近4個百分點。

勞保老年年金是自2009年開辦，若和2014年統計相較，當時月領2萬元以上勞工占比僅21.85%；2019年占比來到32.87%，亦即三個退休勞工中，就有一個月領2萬元以上。2020年上升至34.05%，2023年則來到42.58%，2024年占比再攀升至46.31%，以此速度成長，2025年統計可能將有超過一半勞工月領2萬元以上。

官員分析，隨勞工投保薪資提高，以及投保年資拉長，都會使得勞保老年年金金額持續攀高，此外近年因通膨高漲，老年年金給付隨著物價跟著全面調漲，因此，月領2萬元以上占比近年成長較快。

官員表示，勞工月領老年年金逾2萬元占比愈高，代表著勞工退休後經濟生活愈加有保障，但也因為活得久、領愈多的累滾效益，勞保財務只會更加沈重，2031年恐要面臨破產。

勞保基金 勞保年金
