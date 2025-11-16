獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

台美日前發布匯率政策聯合聲明，強調避免以匯率爭取競爭優勢，並同意在市場過度波動時採取必要干預。相關人士透露，聲明能順利公布，與美國財政部與台灣中央銀行多年累積的穩定溝通機制密切相關。

聲明中特別以「trusted partners（值得信賴的夥伴）」形容雙方關係。相關人士指出，此次美國財政部的窗口，正是央行總裁楊金龍在外匯局長時期就熟悉的官員，雙方互動逾十年，熟悉彼此制度與政策邏輯，使談判過程較少誤解。

除長期溝通外，美方對台灣的實際要求也相對溫和。央行官員表示，美國財政部與各國協調揭露頻率有既定順序，台灣是「第六位」，前五位為日本、瑞士、南韓、泰國與馬來西亞。日本已調整為每月揭露，南韓也從半年改為每月；台灣此次則是從半年調整為每季，幅度屬常規要求，值得注意的是，有別於南韓、瑞士等，美方未要求台灣央行揭露外匯存底的幣別比重。

相關人士指出，美國過去曾對台灣在貿易順差下仍需要雙向匯率調節感到疑惑，但在央行多次說明出口依賴與外部衝擊特性後，美方逐漸接受小型開放經濟體需具備升貶彈性。美國財政部甚至將此原則納入其對於小而開放經濟體的觀察架構，不再以單一方向評斷匯率。

財經官員指出，美方此次選擇透過溝通方式處理差異，未提出額外義務，反映雙方在匯率政策上已建立穩固互信，並有助未來在金融領域維持穩定合作。