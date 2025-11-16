快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

因應川普關稅！經濟部結合法人產協會 助海外台商投資轉型

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部為協助台商掌握美國最新關稅情勢發展，並進行投資調整及轉型升級，由經濟部投資促進司結合商業發展研究院，全國工業總會、全國商業總會及台灣區電機電子工業同業公會等單位，於10月下旬至11月上旬於台北、高雄及臺中以實體、數位同步形式舉行共3場美國川普總統新關稅措施對台商投資之影響與因應實務研習會，邀請各專業法人實務專家聯合解析，聚焦臺商投資調整策略及政府各項協助資源與措施。

經濟部表示，研習會說明美國川普總統對各國最新關稅、美國可能使用之非關稅措施（如反傾銷、平衡稅、反壟斷及強迫勞動禁扣令等） 、對台商供應鏈之影響及投資調整概況，以協助台商瞭解國際最新情勢；另亦針對台商可能採取之投資轉向策略，包含赴美或非美之其他第三地國家、返台投資，及持續經營中國大陸市場等進行分析，提醒台商注意供應鏈短鏈化及韌性安全趨勢。

經濟部表示，對於台商為因應新關稅情勢有關投資調整及轉型升級之需求，強化介紹政府在資金、人才、技術、能源需求及市場等面向提供之各項輔導與支援措施，包括「行政院因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」及「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」相關特別預算經立法院三讀通過後，在產業支持及安定就業方面共投入930億元，協助受影響產業及勞工因應。

此外，「投資台灣三大方案2.0」延長至2027年並促進企業運用AI轉型、「Contact Taiwan」攬才平臺透過網站及就業媒合會等協助企業延攬國際人才，另對於臺商於中國大陸遭遇投資糾紛亦提供行政協處等。

經濟部表示，本系列台商實務研習會，計有台灣經濟研究院、中華經濟研究院、商業發展研究院及資誠聯合會計師事務所等法人參加，與會臺商普遍反映內容具參考實用性，對於企業投資策略調整、轉型升級推動及風險管理有重要助益。經濟部將持續協助台商因應變局及提升競爭力。

