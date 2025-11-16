新成屋買氣淡 重災區房價跌2成

中央銀行實施第七波選擇性信用管制逾一年，新成屋市場首當其衝，現階段不只買氣慘淡，房價更是搖搖欲墜。

五九一實價登錄觀察近一年成屋價格變化，跌幅前十大生活圈中，以新北市「頂崁工業區」重挫最多，房價從六字頭跌到五字頭，年減逾兩成。

另外，高雄市「文化中心生活圈」、「楠梓加工區生活圈」，同樣也都有兩成跌幅。

五九一新建案新聞課組長林哲緯說，高房價時代，除非財力雄厚買房不須貸款，否則成交之後就得面臨房貸問題，萬一成數及利率都不如預期，還必須額外準備更多現金，且當前大環境不佳，更成為消費者打退堂鼓的關鍵因素。

觀察區域，不少都是因新成屋交易量「清零」，僅剩中古屋，導致房價大幅修正。以重災區「頂崁工業區」為例，當地位於新北三重、新莊交界處，為早期發展的工業聚落，目前新案供給量有限，多數成屋案銷售也進入尾聲，且周邊中古社區屋齡普遍較高，價格起伏較大。

這次房價大幅下跌，主要是前年受「冠德心天匯」等高價個案交易大幅拉抬基期，且當地新成屋自去年九月後交易量銳減，目前周邊僅有零星中古屋交易，在基期落差下，回檔幅度超過兩成。

值得一提的是，即便有台積電光環加持，高雄「楠梓加工區生活圈」同樣面臨下跌，從每坪廿七點六萬下修至廿一點八萬元，主因也是成屋新案交易熄火，如今僅有中古屋交易，價格回歸基本面。

業者透露，相較預售屋來說，目前成屋市場信心受貸款衝擊更大，尤其當前仍有部分屋主堅守價格，議價空間有限，加上買方追高意願不高，即便新青安房貸鬆綁、央行延長換屋期限等利多挹注，交易仍未見起色，市況持續籠罩在低氣壓中。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，多數建商已經不傾向推新成屋案，因此這類產品並不算多，但往往面臨房市買氣低迷，容易首當其衝，導致交易量稀少，成交往往會是議價空間比較大的產品。