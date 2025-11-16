聽新聞
0:00 / 0:00

新成屋買氣淡 重災區房價跌2成

聯合報／ 記者朱曼寧／台北報導
中央銀行實施第7波選擇性信用管制逾1年，新成屋市場首當其衝，買氣慘淡。圖／聯合報系資料照片
中央銀行實施第7波選擇性信用管制逾1年，新成屋市場首當其衝，買氣慘淡。圖／聯合報系資料照片

中央銀行實施第七波選擇性信用管制逾一年，新成屋市場首當其衝，現階段不只買氣慘淡，房價更是搖搖欲墜。

五九一實價登錄觀察近一年成屋價格變化，跌幅前十大生活圈中，以新北市「頂崁工業區」重挫最多，房價從六字頭跌到五字頭，年減逾兩成。

另外，高雄市「文化中心生活圈」、「楠梓加工區生活圈」，同樣也都有兩成跌幅。

五九一新建案新聞課組長林哲緯說，高房價時代，除非財力雄厚買房不須貸款，否則成交之後就得面臨房貸問題，萬一成數及利率都不如預期，還必須額外準備更多現金，且當前大環境不佳，更成為消費者打退堂鼓的關鍵因素。

觀察區域，不少都是因新成屋交易量「清零」，僅剩中古屋，導致房價大幅修正。以重災區「頂崁工業區」為例，當地位於新北三重、新莊交界處，為早期發展的工業聚落，目前新案供給量有限，多數成屋案銷售也進入尾聲，且周邊中古社區屋齡普遍較高，價格起伏較大。

這次房價大幅下跌，主要是前年受「冠德心天匯」等高價個案交易大幅拉抬基期，且當地新成屋自去年九月後交易量銳減，目前周邊僅有零星中古屋交易，在基期落差下，回檔幅度超過兩成。

值得一提的是，即便有台積電光環加持，高雄「楠梓加工區生活圈」同樣面臨下跌，從每坪廿七點六萬下修至廿一點八萬元，主因也是成屋新案交易熄火，如今僅有中古屋交易，價格回歸基本面。

業者透露，相較預售屋來說，目前成屋市場信心受貸款衝擊更大，尤其當前仍有部分屋主堅守價格，議價空間有限，加上買方追高意願不高，即便新青安房貸鬆綁、央行延長換屋期限等利多挹注，交易仍未見起色，市況持續籠罩在低氣壓中。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，多數建商已經不傾向推新成屋案，因此這類產品並不算多，但往往面臨房市買氣低迷，容易首當其衝，導致交易量稀少，成交往往會是議價空間比較大的產品。

房價 買氣 台積電 預售屋 建商 實價登錄
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

獨／好土？廢土？600萬噸黑泥掩光復良田 高鹼土之下農民面臨打掉重練

台灣豬解封 豐原康康豬大排長龍在地人嚇一跳

新竹市最繁忙、員警過勞重災區 埔頂派出所遷建案今開工

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

相關新聞

彰濱海上光電板火災7年來有3起 經濟部：均快速滅火損害輕微

彰濱工業區崙尾區附近的海上光電板上周發生火警，引發外界對水面型光電案場消防安全的關注，經濟部今天表示，統計近7年來彰濱產...

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公...

核一、二室內乾貯採購案 台電：審查標準一致、嚴守相關規定

外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電15日強調，相關採購案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公...

新成屋買氣淡 重災區房價跌2成

中央銀行實施第七波選擇性信用管制逾一年，新成屋市場首當其衝，現階段不只買氣慘淡，房價更是搖搖欲墜。

補助屋頂光電汰換 最快本周公布方案

不只汽機車，屋頂型光電板汰舊換新也有補助。經濟部長龔明鑫針對能源轉型二點○，提出鼓勵屋頂型光電提早汰舊換新規畫，以增加屋...

光電條款妨礙淨零時程？學者批牽拖

立法院修法新增光電條款，規定九種情況的案場開發前應實施環評，經濟部表示，憂心綠能供應不足將對經濟發展造成實質衝擊，且拖累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。