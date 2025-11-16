聽新聞
補助屋頂光電汰換 最快本周公布方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
為鼓勵屋頂型太陽光電板汰舊換新，以提高轉換效率，經濟部已擬定補貼方案，預計最快本周公布。圖／聯合報系資料照片
為鼓勵屋頂型太陽光電板汰舊換新，以提高轉換效率，經濟部已擬定補貼方案，預計最快本周公布。圖／聯合報系資料照片

不只汽機車，屋頂型光電板汰舊換新也有補助。經濟部龔明鑫針對能源轉型二點○，提出鼓勵屋頂型光電提早汰舊換新規畫，以增加屋頂型光電發電力，能源署完成規畫，最快本周公告獎勵方案。

屋頂型太陽光電板十多年前就已鋪設，轉換效率可能只有現在新型太陽光電板的一半，若能全部汰換，等於是同面積的光電板但發電量翻備；至於方案將汰換幾年以上的光電板、舊光電板的回收機制，以及補助新光電板的規格及條件，經濟部表示會在方案中說明。

屋頂光電板汰舊換新過去主要爭議是誘因不足及回收處理問題，若以補助為獎勵，且可解決繁雜的拆除與回收問題，即具汰換的吸引力。若屋頂光電板的汰舊換新計畫成功，將為台灣本土模組廠帶來利多。

雖然外界質疑二○二六年十一月再生能源發電占比百分之廿目標達成的可能性很低，但經濟部及能源署都再三表示會盡量努力；推動太陽光電以爭議最小的屋頂為優先，目前屋頂型光電占總量約百分之六十四。

能源署已核定一一四年、一一五年「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，補助獎勵經費共計十三億六一六六萬餘元，若以每戶十kW（瓩）計算，約可提供四萬餘棟進行設置。家戶屋頂設置太陽光電加速計畫獎勵對象，是屋頂面積小於一千平方公尺的私有建築物，每kW有三千元的獎勵，單案最高獎勵卅萬元。

內政部年初已預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，預計今年底正式公告。根據預告草案，新建、增建或改建建物的建築面積達一千平方公尺以上，應裝設太陽光電板，不過，宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等四種類型建築除外。

×

