快訊

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

新北死亡車禍…自行車翁進加護病房 機車騎士自行就醫後竟昏迷身亡

彰濱海上光電板火災7年來有3起 經濟部：均快速滅火損害輕微

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部統計近7年來彰濱產業園區火警事故3起為水面型光電設施火警，11月6日才剛發生一起，經濟部要求能源署督促業者完善防災計畫。圖／經濟部提供
經濟部統計近7年來彰濱產業園區火警事故3起為水面型光電設施火警，11月6日才剛發生一起，經濟部要求能源署督促業者完善防災計畫。圖／經濟部提供

彰濱工業區崙尾區附近的海上光電板上周發生火警，引發外界對水面型光電案場消防安全的關注，經濟部今天表示，統計近7年來彰濱產業園區火警事故3起為水面型光電設施火警，占整體火警事故7.5%，均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。

經濟部指出，6日水面型光電設施火警起火主因是太陽能電線線路破損導致短路，已要求業者強化防護作為，包括電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生的可能性，並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織，以迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，配合消防單位救災作業。

為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。

經濟部規定，裝置容量20MW以上的太陽光電案場業者，要提報災防計畫，經濟部表示，此案業者有提送，但因火災會造成疑慮，能源署將督促業者完善防災計畫。

災害
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拚創新搶攻國內外市場 經濟部：中小企業好全國經濟才會好

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

民生社區百億都更案「鳴森苑」工地火警 北市罰9萬、勒令停業

相關新聞

彰濱海上光電板火災7年來有3起 經濟部：均快速滅火損害輕微

彰濱工業區崙尾區附近的海上光電板上周發生火警，引發外界對水面型光電案場消防安全的關注，經濟部今天表示，統計近7年來彰濱產...

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公...

核一、二室內乾貯採購案 台電：審查標準一致、嚴守相關規定

外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電15日強調，相關採購案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公...

奧丁丁美國上市 從台灣之光到暴跌九成藏兩層盤算豪賭

奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委...

立院三讀通過環評法修正 十類光電案場 須實施環評

立法院會昨（14）日三讀通過環評法修法，增訂太陽光電系統條款。明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。