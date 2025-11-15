彰濱海上光電板火災7年來有3起 經濟部：均快速滅火損害輕微
彰濱工業區崙尾區附近的海上光電板上周發生火警，引發外界對水面型光電案場消防安全的關注，經濟部今天表示，統計近7年來彰濱產業園區火警事故3起為水面型光電設施火警，占整體火警事故7.5%，均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。
經濟部指出，6日水面型光電設施火警起火主因是太陽能電線線路破損導致短路，已要求業者強化防護作為，包括電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生的可能性，並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織，以迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，配合消防單位救災作業。
為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。
經濟部規定，裝置容量20MW以上的太陽光電案場業者，要提報災防計畫，經濟部表示，此案業者有提送，但因火災會造成疑慮，能源署將督促業者完善防災計畫。
