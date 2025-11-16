1116 台灣168關鍵數字

去年服務業產值近15兆元。聯合報系資料照

去年服務業產值近15兆元

經濟部《2025商業服務業年鑑》指出，2024年我國服務業產值逼近15兆元，占國內生產毛額（GDP）58.75%，總銷售額達33.4兆元，服務業家數約為134萬家，就業人口達705.1萬人，占總就業人數60.81%。

機械業今年出口可望年增5%

儘管面臨美國對等關稅、新台幣匯率升值衝擊，機械業前九月出口值232.59億美元，年增6.6%，機械公會預估，在半導體需求帶動下，全年出口仍有望成長5%，將走出谷底，僅剩工具機仍待復甦。

數位競爭力評比 台灣排第十

瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2025世界數位競爭力調查評比，在全球69個主要經濟體中，台灣總體排名第十，較2024年下滑一名。三大構面評比中，台灣在「未來整備度」上表現最為亮眼。

新設5MW以上資料中心 納管

AI資料中心耗電量龐大，經濟部能源署公告將5MW以上業界自用、主機代管的資料中心納管，要求不論新建或擴建，超大型與主機代管資料中心必須在建廠、申設時，提出能源使用先期規劃，其能源使用效率指標( PUE）必須不超過1.3或1.4。