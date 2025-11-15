聽新聞
彰濱海上光電失火引關注 經濟部：過去7年火警占7.5%、損害輕微
外界關切產業園區水面型光電案場消防安全，經濟部今天表示，經統計民國108年1月1日起至114年11月6日止，彰濱產業園區火警事故共3起為水面型光電設施火警，占整體火警事故7.5%，均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。
經濟部透過新聞稿指出，在地產業園區服務中心均依循產業園區工安通報及區域聯防組織等機制，協助防救災作業，於接獲火災事故消息後，即進行通報並掌握現場資訊，協助提供消防單位案場相關資訊及災害防救資源，積極落實安全管理。
針對6日上午彰濱工業區崙尾東04案場電纜短路燃燒事件，經濟部表示，已要求業者強化防護作為，包含電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生可能性，並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織等方式，務求迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，以配合消防單位救災作業。
經濟部指出，為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心已於11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。
此外，經濟部對於裝置容量達20MW以上太陽光電案場已請業者提報災防計畫，而本案業者業已提送，鑑於火災造成疑慮議題，能源署將持續督促業者完善災防計畫。
