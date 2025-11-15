快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

聽新聞
0:00 / 0:00

彰濱海上光電失火引關注 經濟部：過去7年火警占7.5%、損害輕微

中央社／ 台北15日電
經濟部。圖／聯合報系資料照
經濟部。圖／聯合報系資料照

外界關切產業園區水面型光電案場消防安全，經濟部今天表示，經統計民國108年1月1日起至114年11月6日止，彰濱產業園區火警事故共3起為水面型光電設施火警，占整體火警事故7.5%，均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。

經濟部透過新聞稿指出，在地產業園區服務中心均依循產業園區工安通報及區域聯防組織等機制，協助防救災作業，於接獲火災事故消息後，即進行通報並掌握現場資訊，協助提供消防單位案場相關資訊及災害防救資源，積極落實安全管理。

針對6日上午彰濱工業區崙尾東04案場電纜短路燃燒事件，經濟部表示，已要求業者強化防護作為，包含電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生可能性，並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織等方式，務求迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，以配合消防單位救災作業。

經濟部指出，為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心已於11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。

此外，經濟部對於裝置容量達20MW以上太陽光電案場已請業者提報災防計畫，而本案業者業已提送，鑑於火災造成疑慮議題，能源署將持續督促業者完善災防計畫。

太陽光電 經濟部 電纜
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立院修法光電加嚴環評 7大公協會：能源轉型大挫敗

「高雄市區今晚怎麼這麼臭？」85大樓都看不到了 原來台南火警搞鬼

立院修法水庫等設光電板開發前要環評 經部批：環評法濫修 四輸

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

相關新聞

彰濱海上光電失火引關注 經濟部：過去7年火警占7.5%、損害輕微

外界關切產業園區水面型光電案場消防安全，經濟部今天表示，經統計民國108年1月1日起至114年11月6日止，彰濱產業園區...

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公...

核一、二室內乾貯採購案 台電：審查標準一致、嚴守相關規定

外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電15日強調，相關採購案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公...

奧丁丁美國上市 從台灣之光到暴跌九成藏兩層盤算豪賭

奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委...

立院三讀通過環評法修正 十類光電案場 須實施環評

立法院會昨（14）日三讀通過環評法修法，增訂太陽光電系統條款。明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。