彰濱海上光電失火引關注 經濟部：過去7年火警占7.5%、損害輕微

奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。

2025-11-15 09:30