區塊鏈突破！幣安將貝萊德數位流動性基金當場外交易抵押品

作為現實世界資產（RWA）代幣化領域的領導者 Securitize 與全球交易量及用戶數最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布，貝萊德 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund（BUIDL） 現已可作為幣安的場外（off-exchange）交易抵押品。此項進展進一步強化 BUIDL 作為鏈上金融核心基石的定位，使幣安全球的機構與專業交易者在保持對代幣化美國公債的曝險之際，能更有效率地運用資本。

同時，BUIDL 亦於全球領先的區塊鏈生態系之一 BNB Chain 推出全新份額類別，進一步擴大投資者的使用範圍，並提升其與其他鏈上金融應用的互通性。

「BUIDL 擴展至 BNB Chain 並在幣安上作為抵押資產的應用，進一步提升了其覆蓋範圍與實用性，」 Securitize 共同創辦人兼執行長 Carlos Domingo 表示。「我們持續將受監管的現實世界資產帶上鏈，同時解鎖過往無法實現的新實用場景。」

「我們的機構客戶一直在尋求可產生利息、且能在交易時作為抵押品持有的穩定型資產，」幣安 VIP 與機構業務負責人 Catherine Chen 表示。 「透過將 BUIDL 與我們的銀行三方合作夥伴，以及原生加密託管夥伴 Ceffu 整合，我們能滿足客戶需求，並使其在符合合規要求下，可自信地擴大資產配置。」

「BNB Chain 是為可擴展、低成本且安全的金融應用所設計，我們非常高興能將 BUIDL 納入我們的生態系當中，」 BNB Chain 業務開發負責人 Sarah Song 表示。 「BUIDL 正將現實世界資產轉變為可編程的金融工具，使全新的鏈上投資策略成為可能。」

「這項里程碑彰顯了我們持續致力於將代幣化從概念推向真正的市場應用，」貝萊德全球數位資產負責人 Robbie Mitchnick 表示。「透過讓 BUIDL 得以在領先的數位市場基礎設施中作為抵押品運作，我們正協助把傳統金融的基礎元素帶入鏈上金融領域。」

BUIDL 於 2024 年 3 月推出，是貝萊德首檔在公共區塊鏈上發行的代幣化基金，由 Securitize 進行代幣化，向合格投資人提供美元計價的收益，並具備靈活的託管方式、每日配息，以及全年無休、全天候的點對點轉帳功能。

此次整合建立在 BUIDL 先前已支援的多個主流網路之上，包括 Arbitrum、Aptos、Avalanche、Ethereum、Optimism、Polygon 與 Solana。