快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

台波經貿諮商會議落幕 簽支持產業園區合作備忘錄

中央社／ 台北15日電

經濟部政務次長江文若近日率團赴波蘭召開「第13屆台波經貿諮商會議」，討論深化ICT、半導體、中小企業創新及再生能源等合作議題，並簽署「支持經濟特區與產業園區合作備忘錄」，以及更新「中小企業、創新與新創事業合作備忘錄」。

經濟部今天發布新聞稿表示，江文若14日在波蘭弗羅茨瓦夫與波蘭經濟發展暨科技部政務次長雅洛斯（Michał Jaros）共同主持「第13屆台波經貿諮商會議」。

江文若在會中表示，去年波方籌組歷年來波蘭最大的訪團來台，本次台灣籌組超過百人回訪，是有史以來訪問波蘭最大的經貿訪團，代表台灣與波蘭深化經貿關係的高度意願，台波以民主價值與創新精神為基礎的夥伴關係，將為台歐經貿合作樹立典範。

雅洛斯指出，台波經貿關係愈趨緊密，台灣不僅是波蘭重要的經貿夥伴，更是可信任的夥伴，盼與台灣建立韌性且安全供應鏈，期待在雙方已建立的良好基礎上更進一步深化合作，並承諾將會簡化工作許可的申請程序，以及為業者提供一站式服務。

江文若與雅洛斯也共同出席於羅茲舉辦的「第21屆台波蘭經濟合作會議」。江文若致詞表示，本屆會議台波共約百家業者與會，涵蓋綠色能源、儲能、自動化及資訊科技等產業，面對AI的快速發展及國際情勢變局，政府將以信賴供應鏈為基礎，持續與波蘭在內理念相同的夥伴深化產業連結，樂見雙方業者透過會議平台持續交流。

此外，本次波蘭經濟部為台灣舉辦Gateway toEurope系列活動，協助業者瞭解波蘭產業生態系，並將波蘭作為進入歐洲市場的門戶，江文若並於活動中見證台灣綠能協會、波蘭投資促進局、產業發展局、弗羅茨瓦夫管理公司簽署建立台波數位科技生態系的合作意向書。

訪團亦考察弗羅茨瓦夫工業園區，實地瞭解弗羅茨瓦夫市的投資環境及工業園區的經營模式，提供有興趣赴波蘭布局業者的參考。

經濟部表示，波蘭地理位置優越、人才充沛，工業基礎雄厚，並已躍升為全球第20大經濟體，為台商布局歐洲的重要據點之一。波蘭同時是台灣在歐盟第6大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額為20.76億美元；截至2025年9月，波蘭來台投資約81.4萬美元，台商在波蘭投資金額則為9885萬美元。

波蘭 經濟部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙邊關係再創新高峰 臺波蘭召開經貿諮商會議

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

立院東北亞經濟安全促進會成立 促台日韓緊密合作

富可敵國！馬斯克「兆元」薪酬是孟加拉GDP兩倍 全球只輸20國

相關新聞

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公...

核一、二室內乾貯採購案 台電：審查標準一致、嚴守相關規定

外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電15日強調，相關採購案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公...

奧丁丁美國上市 從台灣之光到暴跌九成藏兩層盤算豪賭

奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委...

立院三讀通過環評法修正 十類光電案場 須實施環評

立法院會昨（14）日三讀通過環評法修法，增訂太陽光電系統條款。明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等...

立院三讀通過環評法修正 經部：修法不應打擊綠能

立法院三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，針對地面型太陽光電系統設置進行加嚴規範，業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。