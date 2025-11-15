快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

歐英日韓澳均推低碳氫驗證 專家點出盤查計算挑戰

中央社／ 台北15日電

各國陸續建立低碳氫驗證制度，台經院專家點出，目前挑戰在於氫高度倚賴跨國供應鏈，他國未必願意提供上游原料、海外運輸等碳排資訊，制度設計亦需在高昂查核成本與多元利害關係者協調之間取得平衡。

全球低碳氫驗證制度的發展以歐洲最早起步、推動速度最快，CertifHy是目前最具代表性的低碳氫驗證框架。受到歐洲的帶動，英國、日本、韓國、澳洲均陸續發展相關制度，台灣競爭對手韓國預計2026年全面實施憑證體系。

台經院專家指出，目前國際低碳氫或再生能源氫市場的需求多由補貼政策、採購誘因與合規要求所驅動，完善的憑證制度則成為支持市場形成的基礎，使低碳氫的環境價值能被驗證、交易並納入政策工具之中。

其中，低碳氫碳盤查範圍是關鍵，「油井到大門（Well-to-Gate）」雖是全球盤查邊界的基本共識，但實務上仍存在多項挑戰。

台經院專家解釋，各國能直接掌握與改善的排放來源，多侷限於境內生產階段；然而，氫與氫基燃料高度倚賴跨國供應鏈，其上游原料、生產用能與海外運輸多由他國企業掌控，使進口國在盤查時必須承擔國外排放資訊的不確定性，減排努力與合規條件更往往取決於他國是否願意提供資料或調整製程，形成結構性的限制。

此外，該專家指出，制度設計亦需在高昂查核成本與多元利害關係者協調之間取得平衡。即使各國已設定驗證目標，但對於應採用哪些第三方資料、模型或報告作為一致性的排放佐證，目前仍缺乏明確共識，使得制度透明度、資料可比性及實務操作性均有待加強。

經濟部正在研擬低碳氫來源證明制度指引，未來制度上路後，該專家指出，對製氫企業而言，氫不再只是一種工業原料，其市場價值將取決於是否具備可查核的環境屬性，企業必須提供完整的生命週期排放數據，包含電力來源、製程能耗、原料與運輸排放，並接受第三方查核。

對氫的使用者來說，來源證明制度將成為企業在國際永續倡議與供應鏈揭露中的必要工具，包括RE100、CDP、SBTi、TCFD、CSRD與ESRS等架構均要求企業揭露能源來源與減碳貢獻，若企業未能提出可信的來源證明，恐影響供應鏈接單及國際採購資格，面對CBAM等跨境碳規範時，輸往歐盟產品更可能面臨更高稅負。

至於台灣推動方向，該專家指出，台灣預計先以低碳氫及氫基燃料來源證明為優先推動項目，並參考他國制度建立具國際一致性的驗證機制，後續也會依產業發展與政策需求，持續評估擴展至低碳氨等其他能源產品。

市場 台經院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

秋天氣溫涼涼正好眠卻還是睡不好覺？專家解釋原因和改善方法

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

用髮夾容易讓女性禿頭？專家解釋「流行髮型」風險和解決方式

美售3.3億美元戰機零附件 專家指正常後勤維護「不必太多政治解讀」

相關新聞

台美匯率聯合聲明 施俊吉稱一件好事：避免台資拋售美債

中央銀行昨晚與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，也承諾將把干預匯市金額等資料的發布頻率改為每季公...

核一、二室內乾貯採購案 台電：審查標準一致、嚴守相關規定

外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電15日強調，相關採購案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公...

光電三法修正！山林設置大型光電 需環評

為避免光電破壞環境疑慮，立法院昨日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂定國家風景區...

設光電門檻加嚴 環團看法對立

立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，屋頂型光電等則不需要。對此，環團看法出現對立...

光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗

立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...

奧丁丁美國上市 從台灣之光到暴跌九成藏兩層盤算豪賭

奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。