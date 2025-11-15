美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統兩度親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，他轟賴清德「公然說謊」，也憂恐難再以調控匯率穩定物價。

根據共同聲明，美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處的協助下，美國財政部與台灣央行決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

聲明指出，雙方同意任何資本流動措施都不會以匯率競爭為目的，例如退休基金等其他公共投資工具，在海外投資是基於風險調整後的報酬與分散風險的目的，而非以匯率競爭為目的。在可能需要進行外匯市場干預的情況下，此措施應限於應對過度波動及匯率失序變動。美台一致認為透明的匯率政策與做法至關重要。

賴士葆說，在5月、10月，賴清德兩次親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身份兩次公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆憂心，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般聯合聲明，央行未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？