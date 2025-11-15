快訊

他PO家中閒置空間求建議⋯吸台人瘋狂後製「佛堂、超商、飲料店」噴笑

陸籲「暫勿前往日本」台網友歡呼！ 林氏璧：非常危險國家…我們去就好

提前卡位？范斯鬆口：明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統兩度親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，他轟賴清德「公然說謊」，也憂恐難再以調控匯率穩定物價。

根據共同聲明，美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處的協助下，美國財政部與台灣央行決定持續針對總體經濟及外匯事務密切磋商；雙方確認將避免操縱匯率或國際貨幣體系，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。

聲明指出，雙方同意任何資本流動措施都不會以匯率競爭為目的，例如退休基金等其他公共投資工具，在海外投資是基於風險調整後的報酬與分散風險的目的，而非以匯率競爭為目的。在可能需要進行外匯市場干預的情況下，此措施應限於應對過度波動及匯率失序變動。美台一致認為透明的匯率政策與做法至關重要。

賴士葆說，在5月、10月，賴清德兩次親上火線說關稅談判沒有涉及匯率，美國發布台美匯率聯合聲明，賴清德不惜不顧身份兩次公然對全國說謊，到底是要隱瞞什麼貢品？

賴士葆憂心，明年傳統產業出口報價和周邊國家相比，不只關稅輸人家一大截，現在發布如掐喉般聯合聲明，央行未來如何再用調控匯率落實維持物價穩定、匯率穩定、金融穩定？

賴清德 賴士葆 匯率
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳美要台投資破10兆台幣 賴士葆：賴總統答應就是喪權辱國

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

【重磅快評】賴清德不只情勒在野黨 更綁架全民

相關新聞

光電三法修正！山林設置大型光電 需環評

為避免光電破壞環境疑慮，立法院昨日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂定國家風景區...

設光電門檻加嚴 環團看法對立

立法院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，明訂水庫等大型水面光電需環評，屋頂型光電等則不需要。對此，環團看法出現對立...

光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗

立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...

美台匯率聯合聲明 賴士葆轟：賴總統說謊 恐難再調控穩定

美國財政部和我國央行共同發布聲明，指雙方確認將避免操縱匯率，以避免阻礙國際收支有效調整或取得不公平的競爭優勢。國民黨立委...

立院三讀通過環評法修正 十類光電案場 須實施環評

立法院會昨（14）日三讀通過環評法修法，增訂太陽光電系統條款。明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等...

立院三讀通過環評法修正 經部：修法不應打擊綠能

立法院三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，針對地面型太陽光電系統設置進行加嚴規範，業界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。