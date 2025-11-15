央行：「經濟學人」錯誤推論

針對「經濟學人」以封面故事報導中央銀行壓低台幣匯率造成經濟風險，央行高層指出，經濟學人用「大麥克指數」來評斷，認為台幣低估百分之五十五，意即台幣應該升值，但用單一商品評斷匯率高低並不客觀，舉例來說，如果用蘋果iPhone的購買力來看，台幣匯率還高估了百分之十幾，是不是代表台幣該大幅貶值呢？

至於是否擔心接下來川普政府會逼迫台幣升值，央行高層說，央行不能干預匯率，如果引導新台幣升值，又會被美國財政部以操縱匯率為由盯上。央行對於「經濟學人」的錯誤推論報導感到遺憾。

央行指出，「經濟學人」其實早在二○○三年就已坦承大麥克指數有缺陷，二○○六年更直指大麥克指數多年來在全球被各界廣泛引用、甚至濫用，因此大麥克指數並不適合用來評估一國匯率是否高估或低估。

央行強調，當前外匯市場供需主要與金融交易有關，以台灣為例，二○二四年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的十九點三倍，就連以一籃商品與服務計算的購買力平價（ＰＰＰ），都已無法作為衡量均衡匯率的指標，更遑論以單一商品來評估一國匯率究竟是高估還是低估。

此外，報導中批評台灣央行為了維持出口競爭力及避免荷蘭病發生在台灣而長期抑低台幣匯率，且為維持貶值策略，還印鈔買外匯，導致資金浮濫、利率偏低，以至於創造了有利房價飆漲的環境。

央行官員對此說法不以為然，表示台灣長期以來強勁的出口表現，特別是ＩＣＴ產業的出口成績亮眼，尤其自二○○二年產業結構調整以來，出口持續強勁，近年來更是如此，大量資金因此匯入台灣，形成市場資金充裕的環境，進而使得利率偏低，而非央行刻意為之。

此外，國內的資金充裕，但投資管道多元化不足，使得資金流向股市，在股市獲利後，部分資金會再投入房市，形成資產價格上漲的傳遞效應；銀行在資金充裕的環境下，尋求資金去化管道，出現聚焦於房地產貸款業務的情形，進一步助漲房地產市場熱絡。

報導指稱，央行長期透過大量印製台幣買進外匯資產，賺取豐厚收益後上繳國庫，成為政府重要財源。官員說，台幣的發行準備是採「十足準備」制，即央行發行的鈔券總額有等值的黃金或外匯資產作為準備，以黃金、外匯等折值抵充，專案保管，絕非想印就印。